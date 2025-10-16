Logo Image

Euroleague: Στο Βελιγράδι με την Μακάμπι απόψε ο Ολυμπιακός

Αθλητικά

Ο πρωταθλητής και Κυπελλούχος Ελλάδας δεν θα έχει ούτε απόψε διαθέσιμους τους Έβανς, Γουόκαπ, Φουρνιέ και ΜακΚίσικ

Το δύσκολο πρόγραμμα για τον Ολυμπιακό συνεχίζεται, καθώς μετά τα παιχνίδια με την Ντουμπάι, τον Παναθηναϊκό και την Εφές μέσα σε 5 ημέρες, αντιμετωπίζει αύριο (16/10, 22:00) την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι, για την 5η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Το νικηφόρο σερί των «ερυθρόλευκων» με Ντουμπάι και Παναθηναϊκό διακόπηκε από την εντός έδρα ήττα απέναντι στην Εφές στο ΣΕΦ την Τρίτη (14/10), με τους παίκτες του Μπαρτζώκα να κάνουν ένα εξαιρετικό (επιθετικά) πρώτο ημίχρονο αλλά προς το τέλος της αναμέτρησης να ξεμένουν από ενέργεια, ειδικά οι επιβαρυμένοι με το πρόσφατο Ευρωμπάσκετ, Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοφ.

Τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο περίπλοκα με τους τραυματισμούς των Έβανς, Γουόκαπ, Φουρνιέ και ΜακΚίσικ, άπαντες σημαντικοί για τους «ερυθρόλευκους» με την εμπειρία και την ποιότητά τους.

Αναφορικά με Φουρνιέ και Γουόκαπ, ο προπονητής του Ολυμπιακού εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα είναι διαθέσιμοι απέναντι στον Πανιώνιο για το πρωτάθλημα, μιλώντας στον Τύπο κατά την αναχώρηση της αποστολής για τη σερβική πρωτεύουσα.

