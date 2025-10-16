Ο Τραμπ απειλεί με απομάκρυνση των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου από τη Βοστώνη και των Ολυμπιακών από το Λος Άντζελες

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε γι΄ άλλη μια φορά ότι θα πιέσει τη FIFA να απομακρύνει τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 από μια έδρα υποδοχής λόγω της πολιτικής της, με τη Βοστώνη να γίνεται η τρίτη πόλη που δέχεται απειλές.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι θα εξετάσει παρόμοια δράση κατά του Λος Άντζελες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, λόγω πιθανών ζητημάτων ασφάλειας. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει νομική εξουσία να προβεί άμεσα σε καμία από τις δύο ενέργειες, αλλά μπορεί να ασκήσει πίεση στο διοικητικό όργανο κάθε διοργάνωσης για να μετακινήσει τις πόλεις υποδοχής.

Τα σχόλιά του έγιναν σε συνέντευξη Τύπου με τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέ Μιλέι, ο οποίος επισκεπτόταν τον Λευκό Οίκο μετά την ανακοίνωση ενός πακέτου διάσωσης 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη χώρα της Νότιας Αμερικής.

Προς το τέλος της εκδήλωσης, ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Τραμπ για μια πρόσφατη «κατάληψη δρόμου» στη Βοστώνη, κατά την οποία δέχτηκαν επίθεση αστυνομικοί και πυρπολήθηκε ένα περιπολικό, και αν οι ανησυχίες που προκάλεσε το περιστατικό θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ανάκληση των καθηκόντων φιλοξενίας για το διευρυμένο τουρνουά ποδοσφαίρου 48 ομάδων του επόμενου έτους.

Ο δημοσιογράφος ρώτησε επίσης αν ο Τραμπ θα συνεργαζόταν με τη Μισέλ Βου, τη δήμαρχο της Βοστώνης, για να αντιμετωπίσει το ζήτημα.

«Θα μπορούσαμε να τους απομακρύνουμε», είπε ο Τραμπ για τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, οι οποίοι πρόκειται να διεξαχθούν στο στάδιο Gillette στο Φόξμπορο της Μασαχουσέτης, περίπου 22 μίλια νοτιοδυτικά της Βοστώνης. «Η δήμαρχός τους δεν είναι καλή… είναι ριζοσπαστική αριστερή και καταλαμβάνουν μέρη της Βοστώνης. Αυτή είναι μια αρκετά σημαντική δήλωση, σωστά;».

Οι καταλήψεις δρόμων, ένα φαινόμενο που καθοδηγείται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βλέπει μεγάλα πλήθη ανθρώπων να συγκεντρώνονται στους δρόμους αργά το βράδυ για να κάνουν ακροβατικά με αυτοκίνητα, αποτελούν επαναλαμβανόμενη ενόχληση στις αμερικανικές πόλεις από την περίοδο των περιορισμών λόγω της πανδημίας Covid-19.

Πρόσφατες τέτοιες συγκεντρώσεις έχουν γίνει βίαιες στη Μασαχουσέτη, συμπεριλαμβανομένης της Βοστώνης. Ωστόσο, αυτές οι συγκεντρώσεις γενικά δεν θεωρούνται ότι συνδέονται με κάποια συγκεκριμένη πολιτική ιδεολογία.

«Αν κάποιος κάνει κακή δουλειά και πιστεύω ότι υπάρχουν επικίνδυνες συνθήκες, θα καλούσα τον Τζιάνι [Ινφαντίνο], τον επικεφαλής της FIFA, ο οποίος είναι εκπληκτικός, και θα έλεγα ας το μεταφέρουμε σε άλλη τοποθεσία», πρόσθεσε. «Και θα το έκανε. Δεν θα του άρεσε πολύ να το κάνει, αλλά θα το έκανε. Πολύ εύκολα, θα το έκανε».

Στις 25 Σεπτεμβρίου ήταν το Σιάτλ και το Σαν Φρανσίσκοπου βρέθηκαν στο στόχαστρό του, με τον Τραμπ να λέει ότι και οι δύο πόλεις «διοικούνται από ριζοσπαστικούς αριστερούς τρελούς που δεν ξέρουν τι κάνουν», ενώ παράλληλα επέκρινε το επίπεδο ασφάλειας και των δύο τοποθεσιών και ισχυριζόταν ότι τα παιχνίδια θα μπορούσαν να αφαιρεθούν.

Ο αντιπρόεδρος της FIFA, Βίκτορ Μονταλιάνι, απέρριψε τους ισχυρισμούς του Τραμπ όταν απάντησε μέρες αργότερα σε συνέδριο στο Λονδίνο. «Είναι το τουρνουά της FIFA, η δικαιοδοσία της FIFA, η FIFA λαμβάνει αυτές τις αποφάσεις», είπε ο Μονταλιάνι.

«Με όλο τον σεβασμό στους σημερινούς παγκόσμιους ηγέτες, το ποδόσφαιρο είναι μεγαλύτερο από αυτούς και το ποδόσφαιρο θα επιβιώσει από το καθεστώς τους και την κυβέρνησή τους και τα συνθήματά τους. Αυτή είναι η ομορφιά του παιχνιδιού μας, ότι είναι μεγαλύτερο από οποιοδήποτε άτομο και μεγαλύτερο από οποιαδήποτε χώρα».

Την Τρίτη, η απάντηση του Τραμπ σε μια ερώτηση σχετικά με τη Βοστώνη μετατράπηκε σε μια παρόμοια απειλή με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

«Αν πίστευα ότι το Λος Άντζελες δεν θα ήταν σωστά προετοιμασμένο, θα το μετέφερα σε άλλη τοποθεσία αν χρειαζόταν», είπε. «Σε αυτό το σημείο πιθανότατα θα έπρεπε να λάβω διαφορετικό είδος άδειας (από τη ΔΟΕ), αλλά θα το κάναμε αυτό».

