Στην ελίτ της Ευρώπης μια «ελληνική» πεντάδα ποδοσφαιριστών

Τρεις Έλληνες παίκτες, οι Βαγγέλης Παυλίδης, Χρήστος Τζόλης και Παντελής Χατζηδιάκος, μαζί με δύο ξένους της ελληνικής Σούπερ Λίγκας (Λορέντσο Πιρόλα, Φιλίπε Ρέλβας), βρίσκονται σε μια άτυπη ευρωπαϊκή ελίτ.

Αυτό προκύπτει από τη σχετική έκθεση του CIES Football Observatory που αφορά τους δείκτες απόδοσης σε οκτώ τομείς του παιχνιδιού, έκθεση που παρουσιάζει τους 50 ποδοσφαιριστές με τις υψηλότερες επιδόσεις σε κάθε ένα απ΄ αυτούς κατά το τελευταίο εξάμηνο, στα εγχώρια πρωταθλήματα.

Συγκεκριμένα, ο Παυλίδης (Μπενφίκα) είναι έβδομος στην ολοκλήρωση φάσεων με δείκτη 91,3, πίσω μόνο από τους Μπαπέ (100), Κέιν (92,6), Μέσι (92,5), Γκιρασί (92,3), Ντίας (92,3) και Άλβαρες (91,4).

Ο Τζόλης (Κλαμπ Μπριζ) βρίσκεται στη 13η θέση (90,8) στον τομέα δημιουργίας ευκαιριών, πίσω από τους Γιαμάλ (100), Γκιουλέρ (98,1), Ραφίνια (95,3), Σαλάχ (95,3), Ντιμάρκο (93,3), Ντε Μπρόινε (93,3), Σαρ (92,8), Μπιτόν (92,4), Αγκούν (91,6), Σακίρι (91,5), Τρινκάο (91,4) και Πόρο (91,1).

Ο Χατζηδιάκος (Κοπεγχάγη) είναι 21ος (91,6) στον τομέα της αμυντικής ανάπτυξης, ενώ ο Λορέντσο Πιρόλα (Ολυμπιακός/88,3) είναι 32ος και ο Φιλίπε Ρέλβας 43ος (ΑΕΚ/87) στην εναέριες αμυντικές μονομαχίες.