Περισσότερες ομάδες και ξένους ζητά η ΕΣΑΠ

Αθλητικά

Οι σύλλογοι επικαλούνται την άσχημη κατάσταση που διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια συνολικά στο ανδρικό βόλεϊ

Η ανδρική λίγκα του βόλεϊ (ΕΣΑΠ) θα πραγματοποιήσει άμεσα συναντήσεις με τον πρόεδρο της Ε.Ο.ΠΕ. Γιώργο Καραμπέτσο και τον υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, με αίτημα την αύξηση των ομάδων σε 12 αλλά και την αύξηση των ξένων παικτών από 4 σε 5.

Οι εκπρόσωποι των συλλόγων υπογράμμισαν στο πρόσφατο Δ.Σ. πως η αύξηση των ομάδων και των ξένων αθλητών είναι επιβεβλημένη μετά την κατάσταση που διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια συνολικά στο ανδρικό βόλεϊ, το οποίο βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή και χρειάζεται ουσιαστικές παρεμβάσεις για την επιβίωση και την αναβάθμισή του.

