Logo Image

Συνεχίζει με Ράσελ και Αντονέλι η Mercedes 

Αθλητικά

Συνεχίζει με Ράσελ και Αντονέλι η Mercedes 

Με το ίδιο δίδυμο οδηγών αγώνων θα τρέχει η Mercedes και τη νέα σεζόν (2026) της Φόρμουλα Ένα.

Η γερμανική ομάδα γνωστοποίησε ότι ο Βρετανός Τζορτζ Ράσελ και ο Ιταλός Αντρέα Κίμι Αντονέλι θα οδηγούν το μονοθέσιό της και την επόμενη χρονιά, όταν αρχίζει η νέα εποχή στο πρωτάθλημα, με τις καινούριες αλλαγές κανονισμών.

Οι λεπτομέρειες των συμβολαίων δεν δημοσιοποιήθηκαν, ενώ επιμένει η φημολογία περί ενδιαφέροντος της Mercedes για να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες του τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή της Red Bull, Μαξ Φερστάπεν, από το 2027 και μετά.

«Είναι επίσημο!

Με χαρά επιβεβαιώνουμε ότι οι George Russell και Kimi Antonelli θα συνεχίσουν ως οδηγοί της ομάδας μέχρι το 2026», κοινοποίησε η γερμανική ομάδα στο Χ.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube