Συνεχίζει με Ράσελ και Αντονέλι η Mercedes 

Με το ίδιο δίδυμο οδηγών αγώνων θα τρέχει η Mercedes και τη νέα σεζόν (2026) της Φόρμουλα Ένα.

Η γερμανική ομάδα γνωστοποίησε ότι ο Βρετανός Τζορτζ Ράσελ και ο Ιταλός Αντρέα Κίμι Αντονέλι θα οδηγούν το μονοθέσιό της και την επόμενη χρονιά, όταν αρχίζει η νέα εποχή στο πρωτάθλημα, με τις καινούριες αλλαγές κανονισμών.

Οι λεπτομέρειες των συμβολαίων δεν δημοσιοποιήθηκαν, ενώ επιμένει η φημολογία περί ενδιαφέροντος της Mercedes για να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες του τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή της Red Bull, Μαξ Φερστάπεν, από το 2027 και μετά.

«Είναι επίσημο!

Με χαρά επιβεβαιώνουμε ότι οι George Russell και Kimi Antonelli θα συνεχίσουν ως οδηγοί της ομάδας μέχρι το 2026», κοινοποίησε η γερμανική ομάδα στο Χ.