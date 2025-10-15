Παναθηναϊκός: Μία ανάσα από Τετέι και Παντελίδη

Μπορεί η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός να είχαν ενδιαφερθεί ζεστά για τον Ανδρέα Τετέι της Κηφισιάς, ωστόσο, ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που κάνει δικό του τον Έλληνα σέντερ φορ αλλά και τον Παύλο Παντελίδη, τον νεαρό εξτρέμ που κάνει κι αυτός μία εξαιρετική σεζόν στη φετινή Super League.

Οι «πράσινοι» με μία πρόταση άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ, απέκτησαν μαζί και τους δύο ποδοσφαιριστές.

Ο Τετέι θα ενταχθεί στο «τριφύλλι» τον Ιανουάριο ενώ ο Παντελίδης στην έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου, δηλαδή το καλοκαίρι.