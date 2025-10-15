Logo Image

Παναθηναϊκός: Μία ανάσα από Τετέι και Παντελίδη

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε συμφωνία με την Κηφισιά και αγόρασε «πακέτο» τους δύο Έλληνες νεαρούς επιθετικούς με ένα ποσό άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ

Μπορεί η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός να είχαν ενδιαφερθεί ζεστά για τον Ανδρέα Τετέι της Κηφισιάς, ωστόσο, ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που κάνει δικό του τον Έλληνα σέντερ φορ αλλά και τον Παύλο Παντελίδη, τον νεαρό εξτρέμ που κάνει κι αυτός μία εξαιρετική σεζόν στη φετινή Super League.

Οι «πράσινοι» με μία πρόταση άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ, απέκτησαν μαζί και τους δύο ποδοσφαιριστές.

Ο Τετέι θα ενταχθεί στο «τριφύλλι» τον Ιανουάριο ενώ ο Παντελίδης στην έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου, δηλαδή το καλοκαίρι.

