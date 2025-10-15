Η FIFA θα βοηθήσει στην ανοικοδόμηση των ποδοσφαιρικών εγκαταστάσεων της Γάζας

Μετά την ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για τη Γάζα, που υπογράφηκε τη Δευτέρα στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου, ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, δεσμεύτηκε να υποστηρίξει την ανοικοδόμηση των ποδοσφαιρικών υποδομών της Γάζας.

«Είναι πολύ σημαντικό για τη FIFA να είναι εδώ για να υποστηρίξει, να βοηθήσει, να συνδράμει και να διασφαλίσει ότι αυτή η ειρηνευτική διαδικασία θα καρποφορήσει», δήλωσε ο Ινφαντίνο μετά την υπογραφή ενός εγγράφου που περιγράφει τα σχέδια για περιφερειακή σταθερότητα και ανοικοδόμηση, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Επιπλέον, ο πρόεδρος της FIFA ανακοίνωσε ότι ο οργανισμός θα συμβάλει στην αναβίωση του ποδοσφαίρου στη Γάζα και στα ευρύτερα παλαιστινιακά εδάφη, ανοικοδομώντας κατεστραμμένες εγκαταστάσεις και δημιουργώντας ένα ταμείο για τη χρηματοδότηση νέων κατασκηνώσεων και προγραμμάτων νέων.

«Ο ρόλος του ποδοσφαίρου πρέπει να είναι να υποστηρίζει, να ενώνει και να δίνει ελπίδα», συνέχισε ο Ινφαντίνο. «Θα βοηθήσουμε στην ανοικοδόμηση όλων των ποδοσφαιρικών εγκαταστάσεων στη Γάζα, στην αναβίωση του ποδοσφαίρου μαζί με την Παλαιστινιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (PFA) και στη δημιουργία ευκαιριών για τα παιδιά μέσω του παιχνιδιού».

Ο πρόεδρος της FIFA ανακοίνωσε επίσης ότι ο οργανισμός θα συνεισφέρει μίνι γήπεδα και «FIFA Arenas» και θα προσκαλέσει κι άλλους εταίρους να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι «το ποδόσφαιρο φέρνει ελπίδα στα παιδιά κι αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό».

naftemporiki.gr