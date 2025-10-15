Logo Image

Κύπελλο Ελλάδας: Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Αθλητικά

Οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν το διήμερο 28-29 Οκτωβρίου και θα καλυφθούν τηλεοπτικά από την Cosmote TV

Με τη διεξαγωγή εννέα συναντήσεων της 3ης αγωνιστικής συνεχίζεται η δράση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Να σημειωθεί ότι οι αναμετρήσεις της 3ης αγωνιστικής, οι οποίες θα διεξαχθούν το διήμερο 28-29 Οκτωβρίου, θα καλυφθούν τηλεοπτικά από τη συνδρομητική πλατφόρμα της Cosmote TV. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

  • 16:00 ΟΦΗ – Ηρακλής (Παγκρήτιο)
  • 18:00 Παναιτωλικός – Ελλάς Σύρου
  • 20:00 Κηφισιά – Καλλιθέα (Νεάπολη Νίκαιας)

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

  • 15:00 Αιγάλεω 1931 – Άρης
  • 15:30 Ηλιούπολη – ΑΕΚ
  • 17:30 Ολυμπιακός – Βόλος
  • 18:30 Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης
  • 19:30 Ατρόμητος Αθηνών – Παναθηναϊκός
  • 21:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΛ

