Κύπελλο Ελλάδας: Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Με τη διεξαγωγή εννέα συναντήσεων της 3ης αγωνιστικής συνεχίζεται η δράση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Να σημειωθεί ότι οι αναμετρήσεις της 3ης αγωνιστικής, οι οποίες θα διεξαχθούν το διήμερο 28-29 Οκτωβρίου, θα καλυφθούν τηλεοπτικά από τη συνδρομητική πλατφόρμα της Cosmote TV. Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
- 16:00 ΟΦΗ – Ηρακλής (Παγκρήτιο)
- 18:00 Παναιτωλικός – Ελλάς Σύρου
- 20:00 Κηφισιά – Καλλιθέα (Νεάπολη Νίκαιας)
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
- 15:00 Αιγάλεω 1931 – Άρης
- 15:30 Ηλιούπολη – ΑΕΚ
- 17:30 Ολυμπιακός – Βόλος
- 18:30 Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης
- 19:30 Ατρόμητος Αθηνών – Παναθηναϊκός
- 21:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΛ