Κύπελλο Ελλάδας: Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Με τη διεξαγωγή εννέα συναντήσεων της 3ης αγωνιστικής συνεχίζεται η δράση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Να σημειωθεί ότι οι αναμετρήσεις της 3ης αγωνιστικής, οι οποίες θα διεξαχθούν το διήμερο 28-29 Οκτωβρίου, θα καλυφθούν τηλεοπτικά από τη συνδρομητική πλατφόρμα της Cosmote TV. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

16:00 ΟΦΗ – Ηρακλής (Παγκρήτιο)

18:00 Παναιτωλικός – Ελλάς Σύρου

20:00 Κηφισιά – Καλλιθέα (Νεάπολη Νίκαιας)

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025