Euroleague: Με Βιλερμπάν στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός θέλει να συνεχίσει απόψε στο δρόμο των νικών στη φετινή Euroleague, υποδεχόμενος την Βιλερμπάν στο κλειστό του ΟΑΚΑ(21:15, Novasports).

Oι Γάλλοι είναι θεωρητικά ένα εύκολο εμπόδιο για το ”τριφύλλι” που θα πρέπει να το αποδείξει στο γήπεδο.

Ενόψει της αποψινής αναμέτρησης, ο Εργκίν Αταμάν έχει δηλώσει πως:

«δεν έχουμε κάποια δυσκολία. Οι ίδιες συνθήκες ισχύουν για όλες τις ομάδες της Euroleague. Πρέπει να παίξουμε με σοβαρότητα όλα τα παιχνίδια. Ξεκινάμε τη διπλή αγωνιστική με μια εντός έδρας αναμέτρηση και πρέπει να προσπαθούμε για να πάρουμε τη νίκη». Χρειαζόμαστε νίκες.

Το rotation είναι το δεύτερο κομμάτι της δουλειάς μας. Το rotation για εμένα δεν είναι σημαντικό σε ένα και μόνο παιχνίδι. Θα είναι σημαντικό, όμως, μέσα στη σεζόν. Ο Κέντρικ Ναν είχε πρόβλημα την Κυριακή στο ντέρμπι και ο Τι Τζέι Σορτς έπαιξε με περισσότερες ευθύνες.

Έχουμε μια μεγάλη σεζόν, με πολλά παιχνίδια. Δε σκέφτομαι να χρησιμοποιώ σε κάθε αγώνα 12 παίκτες. Το πιο σημαντικό είναι να κερδίζουμε. Όποιος χρησιμοποιεί με καλύτερο τρόπο τα λεπτά του στο παρκέ, θα μένει στο ματς».