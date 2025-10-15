Logo Image

Euroleague: Με Βιλερμπάν στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός

Αθλητικά

Euroleague: Με Βιλερμπάν στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός

ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ/EUROKINISSI

Οι Αθηναίοι υποδέχονται τους Γάλλους, έχοντας θεωρητικά εύκολη αποστολή στην τέταρτη αγωνιστική της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός θέλει να συνεχίσει απόψε στο δρόμο των νικών στη φετινή Euroleague, υποδεχόμενος την Βιλερμπάν στο κλειστό του ΟΑΚΑ(21:15, Novasports).

Oι Γάλλοι είναι θεωρητικά ένα εύκολο εμπόδιο για το ”τριφύλλι” που θα πρέπει να το αποδείξει στο γήπεδο.

Ενόψει της αποψινής αναμέτρησης, ο Εργκίν Αταμάν έχει δηλώσει πως:

«δεν έχουμε κάποια δυσκολία. Οι ίδιες συνθήκες ισχύουν για όλες τις ομάδες της Euroleague. Πρέπει να παίξουμε με σοβαρότητα όλα τα παιχνίδια. Ξεκινάμε τη διπλή αγωνιστική με μια εντός έδρας αναμέτρηση και πρέπει να προσπαθούμε για να πάρουμε τη νίκη». Χρειαζόμαστε νίκες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Από το χωράφι στο Taxis: Νέος ενιαίος μηχανισμός για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ

Από το χωράφι στο Taxis: Νέος ενιαίος μηχανισμός για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ

Το rotation είναι το δεύτερο κομμάτι της δουλειάς μας. Το rotation για εμένα δεν είναι σημαντικό σε ένα και μόνο παιχνίδι. Θα είναι σημαντικό, όμως, μέσα στη σεζόν. Ο Κέντρικ Ναν είχε πρόβλημα την Κυριακή στο ντέρμπι και ο Τι Τζέι Σορτς έπαιξε με περισσότερες ευθύνες.

Έχουμε μια μεγάλη σεζόν, με πολλά παιχνίδια. Δε σκέφτομαι να χρησιμοποιώ σε κάθε αγώνα 12 παίκτες. Το πιο σημαντικό είναι να κερδίζουμε. Όποιος χρησιμοποιεί με καλύτερο τρόπο τα λεπτά του στο παρκέ, θα μένει στο ματς».

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube