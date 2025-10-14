Euroleague: Ξέμεινε από δυνάμεις ο Ολυμπιακός και ηττήθηκε από την Εφές

Η Εφές κατάφερε να φύγει με τη νίκη από το ΣΕΦ επικρατώντας του Ολυμπιακού με 82-78 ύστερα από μεγάλη μάχη, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα.

Οι δύο εξαιρετικές αυτές ομάδες έδωσαν τα πάντα για τη νίκη, με καταλυτικό τον Κορντινιέ που έβαλε στο τέλος μεγάλα σουτ για το για το 76-77 και το 78-79, σε ένα παιχνίδι που δεν διέφερε από αγώνα πλέι οφ.

Οι «ερυθρόλευκοι» στερήθηκαν ξανά τους Φουρνιέ, Έβανς, Γουόκαπ και ΜακΚίσικ, χάνοντας πολύτιμες λύσεις στην περιφέρεια, ενώ ο Ντόρσεϊ πέτυχε 11 πόντους στο πρώτο τετράλεπτο και ύστερα… «εξαφανίστηκε».

Ο Βεζένκοβ ήταν άστοχος απόψε (0/6 τρίποντα) και περιορίστηκε στους 12 πόντους, με καλύτερους παίκτες για τους γηπεδούχους ο Γουόρντ (13π., 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ) και ο Πίτερς (14π., 1/1 δίποντο, 4/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ).

Ύστερα από ένα επιθετικό κρεσέντο, ο Ολυμπιακός πέτυχε 51 πόντους στο πρώτο ημίχρονο (και δέχθηκε 48) σουτάροντας με εξαιρετικό ποσοστό, αλλά προϊόντος του χρόνου η ενέργειά του έφθινε.

Εκτός από τον Κορντινιέ (10π.), ασταμάτητος ήταν ο Κόουλ Σουάιντερ που σημείωσε 20 πόντους, ενώ 18 πέτυχε ο Λάρκιν, 12 ο Οσμάνι και 11 ο Ντόζιερ.