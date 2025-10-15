FIFA: Σενάριο για 30 παίκτες στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 2026

Η FIFA εξετάζει το ενδεχόμενο να εισαγάγει ακόμη μια σημαντική αλλαγή ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Ενώ αναμένει να συμπληρωθεί ο αριθμός των 48 ομάδων που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση, το διοικητικό όργανο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στους προπονητές να καλέσουν περισσότερους παίκτες από το τρέχον όριο των 26.

Όπως αναφέρει η καταλανική εφημερίδα Mundo Deportivo, η FIFA εξετάζει το ενδεχόμενο να αυξήσει τον μέγιστο αριθμό σε 30, με τους προπονητές να αποφασίζουν στη συνέχεια αν θα χρησιμοποιήσουν όλες τις θέσεις ή όχι.

Μένει να δούμε αν αυτή η αύξηση θα αντικατοπτριστεί και στα προσωρινά ρόστερ -τα οποία ήδη αυξήθηκαν από 35 σε 55 παίκτες ενόψει του Κατάρ 2022- κι αν ο μέγιστος αριθμός παικτών που είναι διαθέσιμοι στον πάγκο θα προσαρμοστεί επίσης. Επί του παρόντος, αυτός ορίζεται σε 15 επιπλέον των 11 βασικών παικτών, όπως καθορίστηκε από τη FIFA τον Ιούνιο του 2022.

Η αύξηση των ομάδων θα είναι άμεση συνέπεια του αριθμού των συμμετεχουσών εθνικών ομάδων, με φυσική συνέπεια την αύξηση του αριθμού των αγώνων και τους μεγαλύτερους χρόνους ταξιδιού που θα αντιμετωπίσουν οι διάφορες ομάδες, δεδομένου ότι το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο θα διεξαχθεί σε τουλάχιστον τρεις χώρες.

Αυτός ο αριθμός θα διπλασιαστεί το 2030, δεδομένου ότι για να γιορτάσουν την πρώτη διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε το 1930, ορισμένοι αγώνες θα διεξαχθούν επίσης στην Ουρουγουάη (οικοδέσποινα του πρώτου Παγκοσμίου Κυπέλλου), την Αργεντινή και την Παραγουάη.

Στόχος είναι να δοθεί περισσότερος χρόνος στους παίκτες να αναρρώσουν, σύμφωνα με τα αιτήματα που υπέβαλαν τα συνδικάτα των παικτών σε διαπραγματεύσεις με τη FIFA τους τελευταίους μήνες. Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα διαρκέσει συνολικά 38 ημέρες, από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου, ενώ το Μουντιάλ του 2022, που διεξήχθη στο Κατάρ τον χειμώνα, διήρκεσε 29 ημέρες.

