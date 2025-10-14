Πέθανε ο «δάσκαλος» Γιάννης Κόλλιας

Απεβίωσε σε ηλικία 92 ετών ο Γιάννης Κόλλιας, από τους πιο γνωστούς προπονητές του ελληνικού ποδοσφαίρου, με τη θλιβερή είδηση να κοινοποιείται από την κόρη του, Γεωργία.

«Πατέρα μου, οδηγέ της ζωής μου, φως μου, στήριγμά μου… τα συν και τα πλην μας, πάντα εκεί, πάντα δίπλα μου. Ένα ακόμη πικρό ποτήρι… πέτα, πέτα, πέτα ψηλά και ξεκουράσου», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο εκλιπών έθεσε τις βάσεις της ανάπτυξης στις μικρότερες Εθνικές ομάδες. Ειδικευόταν στα τμήματα υποδομής κι ανέδειξε πολλούς ποδοσφαιριστές, των οποίων το ταλέντο διέκρινε από τα πρώτα τους βήματα.

Από το 1971 έως το 1975 ήταν προπονητής των Νέων, ενώ την περίοδο 1974-75 ανέλαβε και την Ελπίδων, καταγράφοντας μεγάλες επιτυχίες.

Το 1998 είχε οδηγήσει την Εθνική Ελπίδων στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με παίκτες που μετέπειτα είτε έγιναν πρωταθλητές Ευρώπης είτε έκαναν σπουδαία καριέρα, ενώ είχε καθοριστική συμβολή στον τομέα της εκπαίδευσης των Ελλήνων προπονητών.

Σε συλλογικό επίπεδο εργάστηκε -μεταξύ άλλων- σε Πιερικό, Ολυμπιακό Βόλου, Κόρινθο, Νίκη Βόλου και Παναργειακό, ενώ για ένα διάστημα το 2003 διετέλεσε και υπηρεσιακός προπονητής του Ολυμπιακού.