Η ΔΕΑΒ απάλλαξε τον Μάριο Ηλιόπουλο

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας απάλλαξε τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο, για τη θραύση υαλοπίνακα σε δημοσιογραφικό θεωρείο του δημοτικού γηπέδου Περιστερίου, στον αγώνα με την Κηφισιά (5/10).

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΔΕΑΒ, «λαμβάνοντας υπόψη τις Εκθέσεις της Αστυνομίας, των Παρατηρητών της ΔΕΑΒ και της διοργανώτριας αρχής, συνεκτιμωμένων και των εξηγήσεων που έδωσε ο ίδιος, αποφάσισε την μη επιβολή διοικητικής κύρωσης στον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο».