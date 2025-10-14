Logo Image

Η ΔΕΑΒ απάλλαξε τον Μάριο Ηλιόπουλο

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη τις εκθέσεις της Αστυνομίας, των παρατηρητών της και της διοργανώτριας αρχής του πρωταθλήματος

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας απάλλαξε τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο, για τη θραύση υαλοπίνακα σε δημοσιογραφικό θεωρείο του δημοτικού γηπέδου Περιστερίου, στον αγώνα με την Κηφισιά (5/10).

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΔΕΑΒ, «λαμβάνοντας υπόψη τις Εκθέσεις της Αστυνομίας, των Παρατηρητών της ΔΕΑΒ και της διοργανώτριας αρχής, συνεκτιμωμένων και των εξηγήσεων που έδωσε ο ίδιος, αποφάσισε την μη επιβολή διοικητικής κύρωσης στον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο».

