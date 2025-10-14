Με το λογότυπο του Εντ Σίραν στο Clasico η Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε μια νέα αλλαγή χορηγίας, σε συνεργασία με το Spotify, για να φιλοξενήσει ένα νέο εμπορικό σήμα στον επερχόμενο αγώνα της εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο καταλανικός σύλλογος κοινοποίησε ότι η φανέλα για το Clasico εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, που έχει προγραμματιστεί για τις 26 Οκτωβρίου, θα περιλαμβάνει το λογότυπο από το τελευταίο άλμπουμ του Εντ Σίραν, “Play”.

Αυτή είναι η έβδομη αλλαγή λογότυπου στη φανέλα των Μπλαουγκράνα και η πρώτη φορά που ένας άνδρας ποπ καλλιτέχνης εμφανίζεται σε αυτή.

Το λογότυπο θα κάνει το… ντεμπούτο του στις 19 Οκτωβρίου με την γυναικεία ομάδα εναντίον της Γρανάδα. Ο Εντ Σίραν, με πάνω από 92 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify και 14 τραγούδια στο Billions Club, διαδέχεται τους Τράβις Σκοτ, Κολντπλέι, Κάρολ G, Ρόλινγκ Στόουνς, Ροσαλία και Ντρέικ, οι οποίοι έχουν εμφανιστεί στο παρελθόν.

Οι νέες φανέλες θα είναι διαθέσιμες από τις 15 Οκτωβρίου στο Barça Botigues, την επίσημη ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και στο κατάστημα της Nike στην Passeig de Gràcia στη Βαρκελώνη, με αποκλειστική προπώληση από τις 10:00 μ.μ. στις 14 Οκτωβρίου έως τις 10:00 π.μ. στις 15 Οκτωβρίου.

Μεταξύ των πιο premium εκδόσεων υπάρχει μια έκδοση Match 1.899 μονάδων, μια περιορισμένη έκδοση 22 υπογεγραμμένων από τους παίκτες των δύο κύριων αγώνων και 11 φανέλες υπογεγραμμένες από τον Εντ Σίραν. Η lifestyle συλλογή περιλαμβάνει ένα μπλουζάκι, ένα φούτερ κι ένα κασκόλ, εμπνευσμένα από το άλμπουμ “Play”.

Ο σύλλογος ανακοίνωσε επίσης μια ειδική λίστα αναπαραγωγής “Barça Matchday” που επιμελήθηκε ο Σίραν στο Spotify και τη διαθεσιμότητα της φανέλας του Clásico στο βιντεοπαιχνίδι eFootball Trademark της KONAMI από τις 23 Οκτωβρίου.