Ο Κουτ δήλωσε ένοχος για την προσβολή εικόνας ανήλικου

Ο πρώην διαιτητής της Πρέμιερ Λιγκ, Ντέιβιντ Κουτ, δήλωσε ένοχος για την απρεπή εικόνα ενός παιδιού. Ο 43χρονος εμφανίστηκε σήμερα στο δικαστήριο του Νότιγχαμ για ένα βίντεο κατηγορίας Α, το πιο σοβαρό είδος, που ανακτήθηκε από την αστυνομία τον Φεβρουάριο.

Ο δικαστής Νίρμαλ Σαντ διέταξε έκθεση πριν από την επιβολή της ποινής και είπε: «Έχετε δηλώσει ένοχος για μια σοβαρή υπόθεση. Το αν αυτό σημαίνει επιμέλεια ή όχι θα αποφασιστεί όταν όλες οι πληροφορίες τεθούν ενώπιον του δικαστηρίου».

Το δικαστήριο άκουσε ότι ο Κουτ εξήγαγε το βίντεο από έναν σκληρό δίσκο σε έναν φορητό υπολογιστή στις 2 Ιανουαρίου 2020. Να σημειωθεί ότι αρχικά είχε δηλώσει αθώος για την κατηγορία σε ακρόαση στις 10 Σεπτεμβρίου, στο Ειρηνοδικείο του Νότιγχαμ.

Στην εξάλεπτη ακρόαση την Τρίτη, ο Κουτ μίλησε μόνο για να επιβεβαιώσει το όνομά του και να δηλώσει την ενοχή του. Η κατηγορία της δημιουργίας άσεμνης εικόνας παιδιού αναφέρεται σε δραστηριότητες όπως η λήψη, η κοινοποίηση ή η αποθήκευση φωτογραφιών ή βίντεο που περιέχουν κακοποίηση.

Ο Κουτ αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους, με εγγύηση, πριν από την εμφάνισή του στις 11 Δεκεμβρίου, με τον δικαστή να δηλώνει: «Δεν πρέπει να φεύγετε με την εντύπωση ότι αυτό δεν θα οδηγήσει σε ποινή φυλάκισης». Ο πρώην διαιτητής απολύθηκε πέρυσι, όταν ήρθαν στο φως σχόλιά του σε ένα βίντεο για τον πρώην προπονητή της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, το 2020.

Τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους, του επιβλήθηκε αποκλεισμός οκτώ εβδομάδων από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για το βίντεο του Κλοπ, ενώ τον Ιανουάριο δήλωσε ότι είναι ομοφυλόφιλος, σε συνέντευξη στην εφημερίδα Sun και είπε ότι ένας αγώνας ζωής για να κρύψει τη σεξουαλικότητά του συνέβαλε στο παραλήρημα για τον Κλοπ.