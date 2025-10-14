Απολύθηκε από την Εθνική Σουηδίας ο Τόμασον

Η ήττα από το Κόσοβο ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι…

Σχεδόν αποκλεισμένη από την πρόκριση για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, η Σουηδία βρίσκεται τελευταία στον όμιλό της με μόλις έναν βαθμό και θα πρέπει να ελπίζει σε αρκετές αστοχίες από τους αντιπάλους της για να εξασφαλίσει μια θέση στα πλέι οφ.

Σήμερα το απόγευμα (14/10), το διοικητικό συμβούλιο της Σουηδικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (SvFF) αποφάσισε να τερματίσει άμεσε τη θητεία του Γιον Νταλ Τόμασον ως προπονητή της Εθνικής ομάδας, επικαλούμενη τα «ανεπαρκή αποτελέσματα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου».

Ο Σίμον Άστρομ, πρόεδρος της ομοσπονδίας, εξήγησε ότι «η Εθνική ομάδα δεν έδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και ότι, αν και υπάρχει ακόμα πιθανότητα για πλέι οφ τον Μάρτιο, πιστεύει πως είναι απαραίτητο να εγκατασταθεί νέα ηγεσία», αναφέρει η δήλωση.

«Πιστεύουμε ότι αυτή η ομάδα μπορεί να φτάσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο, εάν η πιθανότητα πλέι οφ είναι ακόμα ανοιχτή τον Μάρτιο», πρόσθεσε ο τεχνικός διευθυντής Κιμ Κάλστρεμ, διευκρινίζοντας ότι αναζητείται νέος προπονητής.