Από τη Γερμανία οι διαιτητές των ντέρμπι

Το ντέρμπι των Δικέφαλων θα διευθύνει ο Στέγκεμαν και στο Άρης-Παναθηναϊκός θα σφυρίξει ο Τσβάιερ

Από τη Γερμανία επέλεξε η ΚΕΔ τους διαιτητές για τα δυο ντέρμπι της επανέναρξης του πρωταθλήματος, με τη διεξαγωγή της 7ης αγωνιστικής.

Συγκεκριμένα, το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στην OPAP Arena θα διευθύνει ο Σάσα Στέγκεμαν, ενώ στη συνάντηση του Άρη με τον Παναθηναϊκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» θα σφυρίξει ο επίσης πολύ γνωστός στους Έλληνες φιλάθλους, Φέλιξ Τσβάιερ.

Και στους δυο αγώνες VAR θα έχουν συμπατριώτες τους, τους Κόρτους και Περλ αντίστοιχα.

Την εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την ΑΕΛ θα διευθύνει ο Τσαγκαράκης, έχοντας στο VAR τον Φωτιά, ενώ στους υπόλοιπους αγώνες ορίστηκαν οι:

Ατρόμητος – Λεβαδειακός ο Μόσχου, Παναιτωλικός – ΟΦΗ ο Κατοίκος, Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά ο Ματσούκας και Βόλος – Πανσερραϊκός ο Σιδηρόπουλος.

