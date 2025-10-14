Ο πρωταθλητής Ευρώπης θα ανοίξει το Champions League τη σεζόν 2027-28

Η UEFA ξεκίνησε από χθες (13/10) τη διαδικασία υποβολής προσφορών για τα δικαιώματα μετάδοσης των Ευρωπαϊκών Κυπέλλων, ξεκινώντας από την περίοδο 2027-28.

Μαζί με την αμερικανική εταιρεία Relevent, η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει αναπτύξει μια ταυτόχρονη διαδικασία υποβολής προσφορών στις κύριες ευρωπαϊκές χώρες και νέα πακέτα, με στόχο τη μεγιστοποίηση των εσόδων από τις τρεις διοργανώσεις της, ήτοι Champions League, Europa League και Conference League.

Ταυτόχρονα, η UEFA ανακοίνωσε μια καινοτομία η οποία θα εισαχθεί από τη σεζόν 2027-28: για πρώτη φορά στην ιστορία του Champions League ο νέος κύκλος δικαιωμάτων θα ξεκινήσει με έναν σημαντικό αγώνα το βράδυ της Τρίτης, με την πρωταθλήτρια Ευρώπης να ξεκινά πρώτη την υπεράσπιση του τίτλου της με έναν εντός έδρας αγώνα.

Το υπόλοιπο της αγωνιστικής θα πραγματοποιηθεί μεταξύ Τετάρτης και Πέμπτης, κατά τη διάρκεια της λεγόμενης «αποκλειστικής εβδομάδας» αφιερωμένης στο Champions League, εξασφαλίζοντας μέγιστη προβολή για όλους τους συλλόγους.

Αυτή η αποκλειστική εβδομάδα, που ξεκίνησε την περασμένη σεζόν, είναι προγραμματισμένη για καθένα από τα τρία ευρωπαϊκά Κύπελλα.

