Ο ανταγωνισμός των τραπεζών στο ποδόσφαιρο κάνει φθηνότερη τη χρηματοδότηση των ομάδων

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον από επενδυτικά κεφάλαια κι επενδυτικές τράπεζες έχει επιτρέψει στους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς συλλόγους της Ευρώπης να έχουν πρόσβαση σε σημαντική και πολύτιμη χρηματοδότηση, η οποία έχει αποδειχθεί η φθηνότερη στην ιστορία όσον αφορά τους τόκους.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας μεταγραφικής περιόδου τα περιθώρια κέρδους των δανείων που εξασφαλίζονται με μεταγραφικές πιστώσεις -δηλαδή, πληρωμές δόσεων μεταξύ συλλόγων- μειώθηκαν δραστικά. Αυτό αντιπροσωπεύει μια σημαντική μετατόπιση στη δυναμική της χρηματοδότησης του ποδοσφαίρου, σ΄ ένα καλοκαίρι κατά το οποίο δαπανήθηκαν συνολικά 10,23 δισεκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές.

Ωφελημένη η Premier League

Για παράδειγμα, οι σύλλογοι της Premier League, οι οποίοι κατέγραψαν το ποσό ρεκόρ των 3,59 δισεκατομμυρίων ευρώ, ήταν μεταξύ των κύριων ωφελημένων από το εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον δανεισμού.

Η παρουσία πολλαπλών χρηματιστών που ανταγωνίζονται για μια συμφωνία έχει μειώσει τα παραδοσιακά ασφάλιστρα κινδύνου, επιτρέποντας στους μεγαλύτερους συλλόγους να μετατρέψουν τις μελλοντικές πληρωμές που σχετίζονται με τους παίκτες σε άμεσα μετρητά, με πολύ πιο ευνοϊκά επιτόκια από ό,τι στο παρελθόν.

Αυτή η πρόσβαση σε φθηνότερα κεφάλαια έχει δώσει στις κορυφαίες ομάδες μεγαλύτερη οικονομική ευελιξία, επιτρέποντάς τους να λειτουργούν με λιγότερους άμεσους περιορισμούς ρευστότητας στην αγορά μεταγραφών.

Σύμφωνα με τον Βίνταρ Φόσνταλ, διευθύνοντα σύμβουλο της Football Finance Group, η οποία διαμεσολαβεί σε αυτές τις συμφωνίες μεταξύ ευρωπαϊκών συλλόγων, «για τις μεγάλες ομάδες το μέσο περιθώριο κέρδους έχει μειωθεί από πάνω από 2% σε περίπου 1,5%.»

Οι νέοι παίκτες στην αγορά

Αυτό το φαινόμενο οφείλεται στον έντονο ανταγωνισμό, ιδιαίτερα στην Premier League, όπου ο αριθμός των συλλόγων που έχουν λάβει «πράσινο φως» για τέτοιου είδους συμφωνίες έχει αυξηθεί. Ακόμα κι έτσι όμως, αυτή η δραστική μείωση δεν αναμενόταν σε αυτό το βαθμό από τους παράγοντες του κλάδου.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού νέοι παίκτες εισήλθαν στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών γιγάντων όπως η Citibank και η Apollo Global Management, εντείνοντας τον ανταγωνισμό και μειώνοντας περαιτέρω το κόστος χρηματοδότησης για τους συλλόγους της κορυφαίας κατηγορίας.

Οι επόμενοι μήνες θα δείξουν

Η είσοδος αυτών των νέων παικτών και οι επιθετικές πολιτικές των μεγάλων ομάδων έχουν μειώσει το κόστος χρηματοδότησης ακριβώς σε μια εποχή μεταγραφικών δαπανών-ρεκόρ.

Αυτός ο μηχανισμός ανταμείβει τους συλλόγους, ειδικά εκείνους της Premier League που θεωρούνται οι ασφαλέστεροι οφειλέτες, ενώ οι μικρότεροι ή εκείνοι σε λιγότερο κερδοφόρα πρωταθλήματα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες.

Από την άλλη πλευρά, οι ίδιες δυνάμεις που ευνοούσαν τους συλλόγους δοκιμάζουν τώρα την ανθεκτικότητα ορισμένων χρηματιστών.

Με τα περιθώρια κέρδους να συρρικνώνονται και τον όγκο των επιχειρήσεων να είναι διασκορπισμένος σε πολλαπλούς φορείς, ορισμένοι αρχίζουν να αισθάνονται την πίεση, ενώ οι νεοεισερχόμενοι βρίσκουν την αγορά πιο δύσκολη από ό,τι αναμενόταν.

Σύμφωνα με τον Φόσνταλ, οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι για να κατανοήσουμε εάν αυτό το επίπεδο ανταγωνισμού είναι βιώσιμο για το μέλλον.

naftemporiki.gr