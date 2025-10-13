Η Αλ Χιλάλ δίνει 400 εκ. ευρώ για τον Γιαμάλ

Τετρακόσια εκατομμύρια ευρώ: αυτό είναι το ποσό που φέρεται να προσφέρει η Αλ-Χιλάλ στην Μπαρτσελόνα για τον Λαμίν Γιαμάλ, τον έφηβο άσο της Μπαρτσελόνα και της Εθνικής Ισπανίας.

Σύμφωνα με την ισπανική ιστοσελίδα Fichajes.net, ο σαουδαραβικός σύλλογος έχει ήδη επικοινωνήσει με την Μπαρτσελόνα, η οποία, ωστόσο, μέχρι στιγμής έχει απορρίψει την προσφορά.

Ο 18χρονος εξτρέμ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2031, το οποίο περιλαμβάνει σταθερό μισθό περίπου δέκα εκατομμυρίων ευρώ, συν ένα μπόνους υπογραφής είκοσι πέντε εκατομμυρίων που θα το εισπράξει σε περίοδο έξι χρόνων.