Logo Image

Η Αλ Χιλάλ δίνει 400 εκ. ευρώ για τον Γιαμάλ

Αθλητικά

Η Αλ Χιλάλ δίνει 400 εκ. ευρώ για τον Γιαμάλ

EPA/Mohammed Badra

Ο σαουδαραβικός σύλλογος έχει επικοινωνήσει με την Μπαρτσελόνα, που μέχρι στιγμής απορρίπτει την προσφορά

Τετρακόσια εκατομμύρια ευρώ: αυτό είναι το ποσό που φέρεται να προσφέρει η Αλ-Χιλάλ στην Μπαρτσελόνα για τον Λαμίν Γιαμάλ, τον έφηβο άσο της Μπαρτσελόνα και της Εθνικής Ισπανίας.

Σύμφωνα με την ισπανική ιστοσελίδα Fichajes.net, ο σαουδαραβικός σύλλογος έχει ήδη επικοινωνήσει με την Μπαρτσελόνα, η οποία, ωστόσο, μέχρι στιγμής έχει απορρίψει την προσφορά.

Ο 18χρονος εξτρέμ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2031, το οποίο περιλαμβάνει σταθερό μισθό περίπου δέκα εκατομμυρίων ευρώ, συν ένα μπόνους υπογραφής είκοσι πέντε εκατομμυρίων που θα το εισπράξει σε περίοδο έξι χρόνων.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube