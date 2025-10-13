Logo Image

Στο Ριάντ για το Six Kings Slam ο Τσιτσιπάς

Είναι το πλουσιότερο τουρνουά επίδειξης τένις στον κόσμο, που θα φιλοξενηθεί στη Σαουδική Αραβία

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα λάβει μέρος στο Six Kings Slam, το πλουσιότερο τουρνουά επίδειξης τένις στον κόσμο, που θα φιλοξενηθεί στο Ριάντ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, που θ’ αντικαταστήσει τον Βρετανό Τζακ Ντρέιπερ, βρίσκεται από χθες στην πρωτεύουσα της της Σαουδικής Αραβίας.

Το τουρνουά θα διεξαχθεί το τριήμερο 15, 16 και 18 Οκτωβρίου και οι έξι τενίστες θα λάβουν από 1,5 εκατ. δολάρια μόνο για τη συμμετοχή τους, ενώ ο νικητής θα βάλει στους τραπεζικούς λογαριασμούς του έξι εκατ. δολάρια!

Ο Τσιτσιπάς θα παίξει μεθαύριο στην πρεμιέρα με τον Ιταλό κάτοχο του τίτλου και Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης, Γιάνικ Σίνερ.

