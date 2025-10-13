UEFA: Τι αλλάζει στους κανόνες πολυϊδιοκτησίας

Η UEFA σχεδιάζει να δώσει στους συλλόγους περισσότερο χρόνο για να επιλύσουν πιθανά ζητήματα πολυϊδιοκτησίας (MCO) την επόμενη σεζόν, μετά τη διαμάχη που οδήγησε στην αποβολή της Κρίσταλ Πάλας από το Europa League.

Σε μια προτεινόμενη αλλαγή στους κανονισμούς της, η οποία συζητήθηκε με τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους την περασμένη εβδομάδα στη Ρώμη, η UEFA είναι έτοιμη να χαλαρώσει την προθεσμία της 1ης Μαρτίου, την οποία η Κρίσταλ Πάλας δεν τήρησε την περασμένη σεζόν, χάνοντας τη θέση της στο Europa League από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, κάθε σύλλογος που διεκδικεί την ευρωπαϊκή πρόκριση την επόμενη σεζόν θα εξακολουθεί να υποχρεούται να επισημάνει τυχόν πιθανά ζητήματα MCO στην UEFA έως την 1η Μαρτίου, αλλά στη συνέχεια θα του δοθεί επιπλέον χρόνος στο τέλος της σεζόν για να επιλύσει τυχόν προβλήματα, εάν σύλλογοι με το ίδιο καθεστώς ιδιοκτησίας έχουν προκριθεί στην ίδια διοργάνωση.

Με τις κληρώσεις για τους προκριματικούς γύρους του Europa League και του Conference League να πραγματοποιούνται τον Ιούνιο, η τελική προθεσμία για την επίλυση τυχόν συγκρουόμενων περιπτώσεων MCO θα μετατεθεί για τις αρχές του ίδιου μήνα. Ωστόσο, η μη επισήμανση οποιουδήποτε προβλήματος έως τον Μάρτιο θα εξακολουθεί να θεωρείται παραβίαση των κανόνων.

Ο τυπικός μηχανισμός για την αποφυγή παραβίασης του MCO είναι η δημιουργία ενός τυφλού καταπιστεύματος για τη διαχείριση ενός συλλόγου, όπως έχουν κάνει στο παρελθόν η Μάντσεστερ Σίτι και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Χιρόνα και τη Νις, αλλά η Κρίσταλ Πάλας και η Λιόν δεν το πέτυχαν εγκαίρως.

Η πρωτοβουλία της UEFA αποτελεί απάντηση σε ένα ταραχώδες καλοκαίρι που κυριαρχήθηκε από διαμάχες, ιδίως με την περίπτωση της Κρίσταλ Πάλας, όταν η Νότιγχαμ κατέθεσε εναντίον της τόσο στην πειθαρχική ακρόαση όσο και στην επακόλουθη έφεση των «Αετών» στο αθλητικό διαιτητικό δικαστήριο (CAS).

Σε άλλη περίπτωση, η ιρλανδική Ντρογκέντα και η Ντουνάισκα Στρέντα από τη Σλοβακία αποκλείστηκαν εντελώς από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά την πρόκρισή τους στο Conference League, καθώς είχαν το ίδιο ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Εν τέλει, η Κρίσταλ Πάλας υποβιβάστηκε στο Conference League αφού το όργανο οικονομικού ελέγχου (CFCB) των συλλόγων της UEFA αποφάσισε ότι δεν είχε τηρήσει την προθεσμία του Μαρτίου για την ένταξη του συλλόγου σε τυφλό καταπίστευμα, κάτι που κρίθηκε απαραίτητο, καθώς και η Λιόν του τότε κοινού μετόχου Τζον Τέξτορ προκρίθηκε επίσης στο Europa League.

Σε μια απόφαση που επικυρώθηκε στη συνέχεια από το CAS, το CFCB έκρινε ότι η κοινή συμμετοχή του Τέξτορ στις δύο ομάδες κατά τη στιγμή της προθεσμίας του έδινε καθοριστική επιρροή και στους δύο συλλόγους, παρά το γεγονός ότι στη συνέχεια πούλησε το 44,9% των μετοχών του στον Γούντι Τζόνσον πριν από την έναρξη της φετινής διοργάνωσης.

Έτσι, η Λιόν κέρδισε την θέση στο Europa League, καθώς τα κριτήρια πρόκρισης της UEFA ορίζουν ότι η θέση στο πρωτάθλημα υπερτερεί μιας κατάκτησης του εγχώριου Κυπέλλου, σε μια απόφαση που θα μπορούσε να κοστίσει στην Πάλας περισσότερα από 20 εκατομμύρια λίρες.

naftemporiki.gr