LA28: Η Google μπαίνει στο παιχνίδι

Από το Mountain View μέχρι το Λος Άντζελες δεν είναι παρά ένα ένα μικρό βήμα… Η Google ανακοινώθηκε ως ιδρυτικός συνεργάτης των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες 2028 (LA28), ενώνοντας τις δυνάμεις της με την Team USA και την NBCUniversal (NBCU) σε μια ευρεία συμφωνία που ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ τεχνολογίας, αθλητισμού και μέσων ενημέρωσης.

Βάσει αυτής της συμφωνίας, η Google θα είναι ο επίσημος πάροχος cloud του LA28, παρέχοντας την υποδομή και τα εργαλεία AI, συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου Gemini και της αναζήτησης λειτουργίας AI, για την υποστήριξη των οργανωτικών λειτουργιών και τη βελτίωση της εμπειρίας του θεατή στη διάρκεια των πολυκαναλικών μεταδόσεων του NBCU.

Οι τεχνολογίες της Google θα ενσωματωθούν άμεσα στην κάλυψη της εκδήλωσης, με το YouTube να συνεργάζεται με το NBC για να προσφέρει αποκλειστικό περιεχόμενο Αγώνων κι ολοκληρωμένη κάλυψη.

Η δέσμευση της Google για τον Αθλητισμό

Με αυτήν τη συμφωνία η Google φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο χορηγίας της επιτροπής LA28, ενώνοντας τις Starbucks και Honda ως ιδρυτικούς συνεργάτες. Αυτή η συμφωνία είναι μία από τις 14 νέες συνεργασίες που ανακοινώθηκαν το 2025.

Η εταιρεία ανανεώνει επίσης τη δέσμευσή της ως χορηγός της Team USA, έναν ρόλο που είχε ήδη διαδραματίσει κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 στο Παρίσι, επιβεβαιώνοντας την υποστήριξη στους Αμερικανούς αθλητές στην έδρα τους.

Πέρυσι, η Google συνεργάστηκε με την Ολυμπιακή και Παραολυμπιακή Επιτροπή των Ηνωμένων Πολιτειών (USOPC) και την NBCU ως επίσημος συνεργάτης τεχνητής νοημοσύνης αναζήτησης της Team USA, προσφέροντας την εμπειρία της στο Ολυμπιακό κίνημα.

Η συμφωνία αυτή εισήγαγε νέες μορφές χορηγούμενου περιεχομένου -όπως “Τρόποι αναζήτησης” κι “Εξερευνήστε τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες με την Αναζήτηση Google”- ενσωματώνοντας δυνατότητες αναζήτησης και τεχνητής νοημοσύνης στις εκπομπές της NBCU.

Η NBCUniversal ενισχύει τους δεσμούς με τη ΔΟΕ

Η νέα συνεργασία με την Google αποτελεί μέρος μιας ενισχυμένης σχέσης μεταξύ της NBCUniversal και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ). Στις αρχές του 2025, η NBCU ανανέωσε τα δικαιώματα μετάδοσης μέχρι τους Αγώνες του 2036, συνολικής αξίας 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η συμφωνία επεκτείνει την υπάρχουσα συμφωνία που υπογράφηκε το 2014, η οποία ισχύει έως το Μπρίσμπεϊν 2032, και περιλαμβάνει επίσης συνεργασία με την Olympic Broadcasting Services (OBS) για την παραγωγή και διανομή ζωντανών μεταδόσεων, καθώς και κοινές πρωτοβουλίες για την ψηφιακή διαφήμιση και την τεχνολογική υποδομή.

Η Comcast, μητρική εταιρεία της NBCU, θα συνεχίσει επίσης να παρέχει τη συνδεσιμότητα και την εμπειρογνωμοσύνη της στα μέσα ενημέρωσης και παραμένει χορηγός της Team USA από το 2017, για μια συνεργασία που θα φτάσει σε μια δεκαετία μακροβιότητας πριν από τους Αγώνες του 2028.

Δίκτυο συνεργατών της LA28

Το εμπορικό πρόγραμμα της LA28 επεκτείνεται ραγδαία. Το 2025, εκτός από την Google, η Starbucks και η Honda έγιναν ιδρυτικοί εταίροι, ενώ η T-Mobile απέκτησε δικαιώματα χορηγίας τηλεπικοινωνιών και η Uber έγινε επίσημος χορηγός με συμφωνία που καλύπτει επίσης την Team USA και την NBCU.

Τον Αύγουστο, η οργανωτική επιτροπή ξεκίνησε επίσης την πώληση δικαιωμάτων ονομασίας για τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Οι εταιρείες που ήδη κατέχουν δικαιώματα ονομασίας -συμπεριλαμβανομένων των Crypto.com Arena, BMO Stadium και Intuit Dome- θα μπορούν να τα διατηρήσουν κατά τη διάρκεια των Αγώνων, συμμετέχοντας ως ιδρυτικοί εταίροι.

Διαφορετικά, οι εγκαταστάσεις θα μετονομαστούν προσωρινά για την Ολυμπιακή περίοδο σύμφωνα με την πολιτική καθαρών εγκαταστάσεων της ΔΟΕ, η οποία απαγορεύει την άμεση διαφήμιση εντός των αγωνιστικών χώρων.

Ο οργανισμός LA28 έχει συνολικό προϋπολογισμό 7,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η επιτροπή στοχεύει να υπογράψει νέες συμφωνίες χορηγίας αξίας μεταξύ 800 εκατομμυρίων και 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων έως το 2025, ανεβάζοντας τα συνολικά έσοδα από εμπορικές συνεργασίες στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια.

naftemporiki.gr