Η Σεν-Ζιλουάζ ανακοίνωσε το νέο προπονητή της

Credit: Royale Union Saint-Gilloise

Είναι ο 37χρονος Νταβίντ Ουμπέρ που προπονούσε μέχρι πρότινος τη Λέουβεν

Η Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ έπρεπε να κινηθεί γρήγορα μετά την απώλεια του προπονητή της, Σεμπαστιέν Ποκονιολί.

Ο Βέλγος τεχνικός μετακόμισε πρόσφατα στο πριγκιπάτο για την Μονακό, αλλά η πρωταθλήτρια Βελγίου βρήκε σύντομα τον αντικαταστάτη του, κι αυτός είναι ο Νταβίντ Ουμπέρ, ο οποίος έρχεται από την Λέουβεν.

«Ο Βέλγος προπονητής Νταβίντ Ουμπέρ, 37 ετών, εντάσσεται στην Ουνιόν από την Λέουβεν. Ο Ουμπέρ θα αναλάβει την προπόνηση από το απόγευμα της Δευτέρας και θα διευθύνει τον πρώτο του αγώνα για την Union αυτό το Σάββατο στο Μαριέν εναντίον της Σαρλερουά», ανακοίνωσε ο βελγικός σύλλογος, ο οποίος πάντως δεν διευκρίνισε τη διάρκεια του συμβολαίου που υπέγραψε ο Ουμπέρ.

