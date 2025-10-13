«Ανάσα» για τον ΟΦΗ

Νίκη του ΟΦΗ, έστω και προσωρινή, στην υπόθεση οφειλής στον πρώην ποδοσφαιριστή του Θανάση Παπάζογλου.

Ο σύλλογος του Ηρακλείου προσέφυγε μετά την καταδικαστική απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ, που εκτός του ποσού που επιδίκασε στον παίκτη προέβλεπε επίσης αφαίρεση βαθμών, καθώς αναγνωρίστηκε αθλητική διαδοχή στην προηγούμενη και την τωρινή ΠΑΕ.

Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών έκανε δεκτή την αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής του συλλόγου κι αποφάσισε αναστολή εκτελεστότητας της απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου και την έκδοση προσωρινής διαταγής έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής της ΠΑΕ ΟΦΗ.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η ομάδα της Κρήτης γλιτώνει την αφαίρεση τριών βαθμών από το τρέχον πρωτάθλημα αλλά και των τριών βαθμών από κάθε επόμενο αγώνα.