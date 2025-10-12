Εθνική Ελλάδος: Κατάρρευση στη Κοπεγχάγη και αποκλεισμός

Η Εθνική Ελλάδος πήγε στη Κοπεγχάγη για την τελευταία ζαριά στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου αλλά παρουσιάστηκε αγνώριστη, πλήρωσε πολύ ακριβά τα ατομικά της λάθη και έχασε με κάτω τα χέρια από την Δανία με 3-1.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποκλείστηκε και μαθηματικά, καθώς με δύο αγωνιστικές να απομένουν, βρίσκεται στο -7 από την Δανία και την Σκωτία που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις του ομίλου.

Τα παιχνίδια κόντρα σε Σκωτία εντός και Λευκορωσία εκτός θα έχουν τυπικό χαρακτήρα στο παράθυρο του Νοεμβρίου.

Η Ελλάδα μπήκε καλά στο ματς, είχε μεγάλες στιγμές που δεν ολοκληρώθηκαν με Τσιμίκα στο 3′, Ιωαννίδη στο 15′ και Τζόλη στο 18′ και στο 21′ ήρθε η στιγμή που άλλαξε τα πάντα στο ματς. Ο Ζαφείρης γύρισε την μπάλα στον Βλαχοδήμο λανθασμένα, ο Χόιλουντ μπήκε στη πορεία της μπάλας και με ένα πλασέ άνοιξε το σκορ.

Στο 40′ οι γηπεδούχοι πέτυχαν και δεύτερο γκολ με κεφαλιά του Άντερσεν κι ένα λεπτό αργότερα τιμώρησαν ξανά ένα πούλημα της μπάλας. Αυτή την φορά από τον Κουλιεράκη. Ο Φρόιχολντ έκανε το γύρισμα και ο Ντάαμσγκαρντ πέτυχε το 3-0.

Από το 60′ και μετά η Ελλάδα έβγαλε αντίδραση και ήταν ανώτερη. Στο 62′ ο Μπακασέτας σημάδεψε το δοκάρι ενώ στο 63′ ο Τζόλης μετά από ασίστ του Ιωαννίδη μείωσε σε 3-1.

Η «γαλανόλευκη»’ είχε δύο τεράστιες στιγμές για να ξαναμπεί στο ματς αλλά στο 69′ ο Σμάιχελ νίκησε στο τετ α τετ τον Κωνσταντέλια ενώ στο 82′ το πλασέ του Παυλίδη έδιωξε πάνω στη γραμμή με το κεφάλι ο Άντερσεν, ο οποίος στο επόμενο λεπτό σημάδεψε το δοκάρι του Βλαχοδήμου.

Κάπως έτσι το παιχνίδι ολοκληρώθηκε στο 3-1 για τους Δανούς που θα παλέψουν με τους Σκωτσέζους για την πρωτιά που οδηγεί απευθείας στο Μουντιάλ του καλοκαιριού.