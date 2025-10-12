Logo Image

Basket League: Σούπερ ντέρμπι με νικητή τον Ολυμπιακό επί του Παναθηναϊκού

Σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι στο ΣΕΦ, οι Πειραιώτες είχαν τις λεπτομέρειες στα τελευταία λεπτά και νίκησαν τον Παναθηναϊκό με 90-86.

Στα χρώματα του Ολυμπιακού βάφτηκε το πρώτο ντέρμπι αιωνίων στο μπάσκετ στο πλαίσιο του ελληνικού πρωταθλήματος.

Οι Πειραιώτες σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι νίκησαν τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ με 90-86, έχοντας καλύτερες επιλογές όταν η μπάλα ”έκαιγε” στα τελευταία λεπτά.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν το παιχνίδι πηγαίνοντας χέρι-χέρι στο σκορ και το ”τριφύλλι” ήταν μπροστά στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με 21-18.

Χάρη σε ένα ξέσπασμα, ένα επιθετικό κρεσέντο του Τολιόπουλου οι φιλοξενούμενοι ξέφυγαν με 12 πόντους αλλά οι γηπεδούχοι μάζεψαν την διαφορά και το σκορ στο ημίχρονο ήταν 48-43 υπέρ της ομάδας του Αταμάν.

Στο δεύτερο μέρος, οι ”ερυθρόλευκοι” ήταν καλύτεροι, πήραν προβάδισμα στο 30′(68-67) και κατάφεραν μέχρι το τέλος του αγώνα να διαχειριστούν το πλεονέκτημά τους, να έχουν περισσότερο καθαρό μυαλό στα τελευταία λεπτά και να πάρουν το ματς με 90-86.

Ο Βεζένκοφ με 22 πόντους, ο Ντόρσει με 16, ο Μιλουτίνοφ και ο Γουόρντ με 12 ήταν οι κορυφαίοι των νικητών.

Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Σορτς με 19, ο Τολιόπουλος με 14, ο Χουάντσο με 13 και ο Σλούκας με 10.

Tα δεκάλεπτα: 18-21, 43-48, 68-67, 90-86.

