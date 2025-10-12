Basket League: Σούπερ ντέρμπι με νικητή τον Ολυμπιακό επί του Παναθηναϊκού

Στα χρώματα του Ολυμπιακού βάφτηκε το πρώτο ντέρμπι αιωνίων στο μπάσκετ στο πλαίσιο του ελληνικού πρωταθλήματος.

Οι Πειραιώτες σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι νίκησαν τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ με 90-86, έχοντας καλύτερες επιλογές όταν η μπάλα ”έκαιγε” στα τελευταία λεπτά.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν το παιχνίδι πηγαίνοντας χέρι-χέρι στο σκορ και το ”τριφύλλι” ήταν μπροστά στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με 21-18.

Χάρη σε ένα ξέσπασμα, ένα επιθετικό κρεσέντο του Τολιόπουλου οι φιλοξενούμενοι ξέφυγαν με 12 πόντους αλλά οι γηπεδούχοι μάζεψαν την διαφορά και το σκορ στο ημίχρονο ήταν 48-43 υπέρ της ομάδας του Αταμάν.

Στο δεύτερο μέρος, οι ”ερυθρόλευκοι” ήταν καλύτεροι, πήραν προβάδισμα στο 30′(68-67) και κατάφεραν μέχρι το τέλος του αγώνα να διαχειριστούν το πλεονέκτημά τους, να έχουν περισσότερο καθαρό μυαλό στα τελευταία λεπτά και να πάρουν το ματς με 90-86.

Ο Βεζένκοφ με 22 πόντους, ο Ντόρσει με 16, ο Μιλουτίνοφ και ο Γουόρντ με 12 ήταν οι κορυφαίοι των νικητών.

Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Σορτς με 19, ο Τολιόπουλος με 14, ο Χουάντσο με 13 και ο Σλούκας με 10.

Tα δεκάλεπτα: 18-21, 43-48, 68-67, 90-86.