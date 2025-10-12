GBL: Νέα νίκη για το Περιστέρι

Το Περιστέρι συνέχισε νικηφόρα και στη 2η αγωνιστική της GBL επικρατώντας της Μυκόνου με 89-83 σε ένα ιστορικό παιχνίδι για τους φιλοξενούμενους, καθώς ήταν το πρώτο τους στην ανώτατη ανδρική κατηγορία.

Οι «κυανοκίτρινοι» επιβλήθηκαν του αξιόμαχου αντιπάλου τους με 89-83 κι έκαναν το 2/2 στο εφετινό πρωτάθλημα, εδράζοντας τη νίκη τους στην καταιγιστική πρώτη περίοδο, όταν σημείωσαν 39 πόντους στην πρώτη περίοδο για να προηγηθούν στο 10΄ με 39-26.

Οι δύο ομάδες σημείωσαν 65 πόντους σε αυτό το διάστημα, αλλά στο δεύτερο δεκάλεπτο ο ρυθμός κόπασε. Το Περιστέρι συνέχισε να προηγείται με διψήφια διαφορά ασφαλείας (ημίχρονο 51-38), όμως η Μύκονος βελτιώθηκε και από τις αρχές της τρίτης περιόδου έδειξε πως θα παλέψει σκληρά.

Με επιμέρους σκορ 11-2 μείωσε σε 79-73 στο 37΄ και με τρίποντο του Μουρ πλησίασε σε 82-78 στα 1:18 για το τέλος. Στα 40” ο Άπλεμπι έγραψε το 85-83, ο Νίκολς έγραψε το 87-83 με 2/2 βολές και ο Χάρις διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

ΚΟρυφαίοι των νικητών ήταν ο Νίκολς με 24, ο Αμπερκόμπρι με 23 και ο Φαν Τίμπεργκεν με 14 πόντους. Για το συγκρότημα των Κυκλάδων ο Άπλεμπι μέτρησε 20 πόντους, ο Έβανς 15, ο Μουρ 14 και ο Χεσόν 10.