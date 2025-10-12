Logo Image

GBL: Νέα νίκη για το Περιστέρι

Αθλητικά

GBL: Νέα νίκη για το Περιστέρι

Οι «κυανοκίτρινοι» επικράτησαν της Μυκόνου σε ένα ιστορικό για τους φιλοξενούμενους παιχνίδι, καθώς ήταν το πρώτο τους στην ανώτατη ανδρική κατηγορία

Το Περιστέρι συνέχισε νικηφόρα και στη 2η αγωνιστική της GBL επικρατώντας της Μυκόνου με 89-83 σε ένα ιστορικό παιχνίδι για τους φιλοξενούμενους, καθώς ήταν το πρώτο τους στην ανώτατη ανδρική κατηγορία.

Οι «κυανοκίτρινοι» επιβλήθηκαν του αξιόμαχου αντιπάλου τους με 89-83 κι έκαναν το 2/2 στο εφετινό πρωτάθλημα, εδράζοντας τη νίκη τους στην καταιγιστική πρώτη περίοδο, όταν σημείωσαν 39 πόντους στην πρώτη περίοδο για να προηγηθούν στο 10΄ με 39-26.

Οι δύο ομάδες σημείωσαν 65 πόντους σε αυτό το διάστημα, αλλά στο δεύτερο δεκάλεπτο ο ρυθμός κόπασε. Το Περιστέρι συνέχισε να προηγείται με διψήφια διαφορά ασφαλείας (ημίχρονο 51-38), όμως η Μύκονος βελτιώθηκε και από τις αρχές της τρίτης περιόδου έδειξε πως θα παλέψει σκληρά.

Με επιμέρους σκορ 11-2 μείωσε σε 79-73 στο 37΄ και με τρίποντο του Μουρ πλησίασε σε 82-78 στα 1:18 για το τέλος. Στα 40” ο Άπλεμπι έγραψε το 85-83, ο Νίκολς έγραψε το 87-83 με 2/2 βολές και ο Χάρις διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

ΚΟρυφαίοι των νικητών ήταν ο Νίκολς με 24, ο Αμπερκόμπρι με 23 και ο Φαν Τίμπεργκεν με 14 πόντους. Για το συγκρότημα των Κυκλάδων ο Άπλεμπι μέτρησε 20 πόντους, ο Έβανς 15, ο Μουρ 14 και ο Χεσόν 10.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube