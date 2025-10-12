Super League 2: Μοιρασιά βαθμών σε Γιάννενα και Καβάλα

Δίχως νικητή ολοκληρώθηκαν και τα δύο παιχνίδια με τα οποία ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική στον Α΄ όμιλο της Super League 2.

Συγκεκριμένα, στην Καβάλα ο τοπικός ΑΟΚ έμεινε στο 1-1 με τον ΠΑΟΚ Β΄ ενώ στα Γιάννενα ο ΠΑΣ «κόλλησε» στο 0-0 με την Αναγέννηση Καρδίτσας.

Στη μακεδονική πόλη, ο «Δικέφαλος» προηγήθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο Τσοπούρογλου πλάσαρε εύστοχα ανοίγοντας το σκορ.

Οι γηπεδούχοι «ζωήρεψαν» στην επανάληψη, είχαν (οριζόντιο) δοκάρι στο 48΄ σε κεφαλιά του Αλιατίδη αλλά κατόρθωσαν να σώσουν έναν βαθμό, φτάνοντας στην ισοφάριση με τον Μπρέγκου στο 81΄.

Στους «Ζωσιμάδες», ο γηπεδούχος ΠΑΣ ήταν καλύτερος από τη θεσσαλική ομάδα στο πρώτο ημίχρονο αλλά δεν κατάφερε να φτάσει σε ένα γκολ που θα άλλαζε το ρυθμό της αναμέτρησης.

Οι φιλοξενούμενοι βελτιώθηκαν στο στο δεύτερο μισό αλλά το τέλος βρήκε τους αντίπαλους συμβιβασμένους με τον ένα βαθμό, ο οποίος ήταν ο πρώτος στο πρωτάθλημα για την ομάδα της Ηπείρου.