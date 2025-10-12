Super League 2: Ο νόμος του Βαλμπουενά

Ύστερα από καθηλωτικό παιχνίδι στο «Γρηγόρης Λαμπράκης», ο Ολυμπιακός Β΄ νίκησε 3-2 την Καλλιθέα για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League 2.

Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με τον Μπιλάλ στο 32΄ και οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με ωραίο φάουλ του Βασιλόγιαννη επτά λεπτά αργότερα.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο λόγος ανήκε στην εμπειρία: με πέναλτι ο Ματίγια έδωσε προβάδισμα στους γηπεδούχους στο 66΄ και με τον ίδιο τρόπο ισοφάρισε ο Βαλμπουενά στο 70΄, ενώ με απευθείας εκτέλεση φάουλ ο 41χρονος Γάλλος διαμόρφωσε το τελικό 3-2 στο 77΄.

Στη Νέα Σμύρνη, ο Πανιώνιος δεν άφησε περιθώριο στην Ηλιούπολη. Με τον Μωραΐτη να σκοράρει δις, στο 13΄ με κεφαλιά και στο 18΄ με δεξί σουτ μετά από ωραία ατομική ενέργεια, οι «κυανέρυθροι» έφτασαν γρήγορα στο 2-0, που έμεινε ως το τέλος.

Έτσι, η ομάδα της Νέας Σμύρνης μείωσε στους 2 βαθμούς από την πρωτοπόρο Καλαμάτα, ενώ η Ηλιούπολη παραμένει καθηλωμένη στην τελευταία θέση.

Στο Άργος, η αποβολή του Τζανακάκη στο 24ο λεπτό (δεύτερη κίτρινη κάρτα) έβαλε από νωρίς σε μειονεκτική θέση τα Χανιά, που άντεξαν ωστόσο κι έφυγαν με «λευκή» ισοπαλία από την Πελοπόννησο. Οι δύο αντίπαλοι παραμένουν χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα.