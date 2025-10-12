Χωρίς Φουρνιέ και Ναν το πρώτο Clasico της σεζόν

Με δύο πολύ σημαντικούς απόντες θα παραταχθούν απόψε (19:00) στο ΣΕΦ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στο πρώτο clasico της σεζόν, για τη 2η αγωνιστική στην GBL, καθώς Φουρνιέ και Ναν τέθηκαν εκτός.

Για τους γηπεδούχους, ο Γάλλος γκαρντ δεν κατάφερε να ξεπεράσει εγκαίρως το πρόβλημα στην ποδοκνημική κι έμεινε εκτός 12άδας Απόντες για τους «ερυθρόλευκους» είναι επίσης και οι Γουόκαπ, ΜακΚίσικ, Έβανς και Φαλ, ο οποίος χάνει τη χρονιά.

Η εξάδα των ξένων της πειραϊκής ομάδας αποτελείται από τους, Γουόρντ, Λι, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ και Νιλικίνα.

Από την πλευρά του «τριφυλλιού» θα απουσιάσει το «βαρύ πυροβολικό» της ομάδας, όπως έγινε γνωστό λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ.

Ο Αμερικανός γκαρντ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο δεξί γόνατο από χτύπημα που δέχθηκε στην πρόσφατη αναμέτρηση με την Μπασκόνια και ο Αταμάν επέλεξε να τον αφήσει εκτός για προφύλαξη.

Η εξάδα των ξένων που δήλωσε ο Παναθηναϊκός για το ντέρμπι αποτελείται από τους Γκραντ, Σορτς, Όσμαν, Χουάντσο, Γιούρτσεβεν και Χολμς.