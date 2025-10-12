GBL: Δεύτερη νίκη για την ΑΕΚ

Αποδίδοντας πολύ καλό μπάσκετ στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, η ΑΕΚ επικράτησε στα Άνω Λιόσια του Πανιωνίου με 93-73 και διπλασίασε τις νίκες της στην εφετινή GBL.

Ο αγώνας διεξήχθη στην άδεια SUNEL Arena, λόγω τιμωρίας που «κουβαλούσε» η Ένωση. Ύστερα από δύο αγωνιστικές στο πρωτάθλημα οι «κιτρινόμαυροι» συνεχίζουν με το απόλυτο, ενώ οι «κυανέρυθροι» έχασαν και στο δεύτερο παιχνίδι τους πρωτάθλημα.

Κορυφαίος της ΑΕΚ ήταν ο Σίλβα με 24 πόντους κι 9 ριμπάουντ, ενώ τον ακολούθησαν ο Μπάρτλεϊ με 15 πόντους και 4 ριμπάουντ, ο Λεκαβίτσιους (11π., 6ασ.) και ο Κατσίβελης (10π.).

Για την ομάδα της Νέας Σμύρνης προσπάθησε περισσότερο ο Γουόλ με 15 πόντους κι 6 ριμπάουντ, ενώ άλλους 12 πόντους πρόσφερε ο Χαντς.