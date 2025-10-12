Μουντιάλ 2026: Τελευταία ζαριά για την Εθνική

Με την ήττα να αποτελεί καταδικαστικό ως προς το στόχο της σενάριο, η Εθνική Ανδρών αντιμετωπίζει απόψε (12/10, 21:45) στο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης τη Δανία, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Η αναπάντεχη -σύμφωνα με την εξέλιξη του αγώνα- ήττα στη Σκωτία περιόρισε τις πιθανότητες του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος για απευθείας πρόκριση στα τελικά της Βόρειας Αμερικής, ωστόσο η δεύτερη θέση οδηγεί σε πλέι οφ πρόκρισης κι αυτός είναι πια ο κύριος στόχος της Εθνικής.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είδε τους παίκτες του να κυριαρχούν στη Γλασκόβη και να προηγούνται με γκολ του Τσιμίκα, με λιγότερο από 30 λεπτά να απομένουν για τη λήξη. Παραδόξως, το 0-1 πυροδότησε μια απροσδόκητη κατάρρευση, καθώς η Σκωτία απάντησε με τρία γκολ.

Όλα αυτά αφήνουν την Ελλάδα στην τρίτη θέση του Γ΄ ομίλου, τέσσερις βαθμούς πίσω από τις δύο πρώτες Δανία και Σκωτία. Η Ελλάδα πρέπει να κερδίσει και τα τρία τελευταία παιχνίδια της για να έχει πιθανότητες να προκριθεί στα πλέι οφ. Αν όμως ηττηθεί στην Κοπεγχάγη και η Σκωτία νικήσει τη Λευκορωσία, αυτό το όνειρο θα έχει τελειώσει δύο αγωνιστικές να απομένουν.