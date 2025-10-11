Logo Image

GBL: Νικητής ο ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

GBL: Νικητής ο ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Ο Δικέφαλος άνοιξε λογαριασμό στο εφετινό πρωτάθλημα και διεύρυνε το εντός έδρας σερί του επί του συμπολίτη του, αφού έφτασε τις 10 διαδοχικές νίκες

Η Θεσσαλονίκη εκπροσωπείται και πάλι από τρεις ομάδες στην GBL και τα έξι μεταξύ τους παιχνίδια αποτελούν ξεχωριστή κατάσταση για την πόλη. Ο ΠΑΟΚ πήρε το πρώτο από αυτά επικρατώντας του Ηρακλή με 84-82 σε ένα δραματικό παιχνίδι, που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Ο Δικέφαλος άνοιξε έτσι λογαριασμό στο εφετινό πρωτάθλημα και παράλληλα διεύρυνε το εντός έδρας σερί του επί του συμπολίτη του, αφού έφτασε τις 10 διαδοχικές νίκες.

Τον οδήγησαν σε αυτήν ο Μπράουν με 23 πόντους –σε αυτούς και τους πέντε τελευταίους που έκριναν το παιχνίδι- τρία ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ, ο Κόνιαρης με 15 πόντους και 5/6 σουτ σε 13:42 και ο Μουρ με επτά πόντους και εννιά ριμπάουντ.

Στο τέλος όμως ήταν καθοριστικός ο Ντίμσα, που έκοψε το σουτ του Ράιτ-Φόρμαν σχεδόν στην εκπνοή.

Ο Ηρακλής έχασε το ντέρμπι, όμως έδειξε πολύ καλό πρόσωπο και κέρδισε ψυχολογία για τη συνέχεια. Ξεχώρισαν από την εμφάνισή του ο Κρις Σμιθ με 17 πόντους, 12 ριμπάουντ και επτά κερδισμένα φάουλ, ο Ντάρκο-Κέλι με 15 πόντους και 5/8 τρίποντα και ο Ράιτ-Φόρμαν, που είχε 19 πόντους αλλά με 2/10 τρίποντα.

Πρώτη νίκη για τον Προμηθέα

Σε ένα κλειστό παιχνίδι, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται διαρκώς στο σκορ και τον νικητή να κρίνεται στα τελευταία δευτερόλεπτα, ο Προμηθέα Βίκος Cola επιβλήθηκε με 93-88 του Αμαρουσίου στην Πάτρα και πήρε την πρώτη του νίκη στην εφετινή GBL.

Η αναμέτρηση κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα και από τη γραμμή των βολών, εκεί που οι γηπεδούχοι είχαν το απόλυτο, φτάνοντας στην επικράτηση.

Ο Μακ Κόλουμ ήταν ο κορυφαίος των νικητών έχοντας 19 πόντους, ενώ ο Χάμοντς προσέθεσε 14 με 6 ριμπάουντ και ο Κόλεμαν 13 πόντους. Για το Μαρούσι ο Κινγκ είχε 19 πόντους αλλά αστόχησε σε δύο κρίσιμες βολές, ο Γουίλιαμς 16 και από 12 οι Μέικον και Σάλας.

Ο Κολοσσός έχει βρει το «κουμπί» του Άρη

Μία νίκη στο Nick Galis Hall δεν είναι ποτέ μία εύκολη υπόθεση, όμως ο Κολοσσός Ρόδου έχει βρει τον τρόπο να φεύγει όρθιος. Το κατάφερε και σήμερα επικρατώντας με 73-65 για τη 2η αγωνιστική της GBL.

Ήταν η 12η νίκη των Ρόδιων σε 22 ματς στην έδρα του Άρη και η 9η συνεχόμενη σεζόν στην οποία πανηγύρισαν ένα διπλό σε αυτήν, αφού πρόπερσι τα κατάφεραν για το Top-6 και πέρυσι για τα playouts. Η νίκη του Κολοσσού, που ήρθε μέσα από μία μάχη ως το τέλος, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία δεδομένης της απουσίας του ηγέτη του, Άντριου Γκάουντλοκ.

Τον οδήγησαν σε αυτήν ο Γκαλβανίνι με 16 πόντους, έξι ριμπάουντ, τρεις ασίστ, ο Ράιαν Τέιλορ με 11 πόντους και ο Μπάρμπιτς με έξι πόντους, επτά ριμπάουντ και πέντε ασίστ.

Ο Άρης, που υποχρεώθηκε στη δεύτερη ήττα του, περίμενε σχεδόν τα πάντα από τον Μπράις Τζόουνς που είχε 25 πόντους με 7/12 σουτ, ενώ ο Στίβεν Ίνοχ είχε 11 πόντους.

Πηγή: ΕΣΑΚΕ

