Γιοβάνοβιτς: Να παίξουμε όπως με τη Σκωτία, αλλά χωρίς τα λάθη

Εμφάνιση αντίστοιχη με εκείνη της Γλασκόβης, μείον τα λάθη του τελευταία ημίωρου, ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής ομάδας ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον αυριανό αγώνα (12/10, 21:45) της Κοπεγχάγης εναντίον της Δανίας.

Στη συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε ενόψει της αναμέτρησης για την 4η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ 2026, ο Σέρβος ομοσπονδιακός εκλέκτορας υπογράμμισε ότι απέναντι σε έναν αντίπαλο τέτοιας δυναμικής, η ομάδα του θα πρέπει να πραγματοποιήσει «πλήρες παιχνίδι».

Όπως εξήγησε ο Γιοβάνοβιτς, «… στη Γλασκόβη σε μεγάλη διάρκεια ήταν από τα πιο καλά παιχνίδια που κάναμε. Αύριο θα είναι πιο δύσκολος αντίπαλος και το δικό μας παιχνίδι θα πρέπει να είναι συνέχεια εκείνου με τη Σκωτία».

Αναφορικά με την κούραση ορισμένων ποδοσφαιριστών, αντέτεινε πως «υπάρχουν 24 ώρες και μια προπόνηση. Όλη την ώρα υπάρχουν σκέψεις και ανάλογα με την αίσθησή μου με τους παίκτες. Διαχειρίζομαι ένα πολύ καλό γκρουπ, τρομερό γκρουπ. Δεν υπάρχει κανείς που δεν θέλει να παίξει αύριο, ανεξαρτήτως της κούρασης».

Επιστρέφοντας στο παιχνίδι με τη Σκωτία και την ήττα μαγική-εικόνα, είπε ότι «στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται. Δεν έχουμε χρόνο για αναλύσεις. Η ποιότητα των ομάδων είναι υψηλότατη, κάθε λάθος ή στιγμή που μπορεί να μην είμαστε συγκεντρωμένοι μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα. Το πληρώσαμε με τη Σκωτία και ελπίζω αύριο να έχουμε από όλα λίγο παραπάνω».

Επιχειρώντας να δώσει μια εξήγηση για την απροσδόκητη ανατροπή της κατάστασης, απάντησε πως «ναι μεν το γκολ της ισοφάρισης έδωσε ψυχολογία στη Σκωτία, δεν έχει πειράξει όμως την ομάδα μας. Δεν είχα αυτή την αίσθηση. Περισσότερο έδωσε τη δυνατότητα η ομάδα της Σκωτίας να μπει ξανά στο παιχνίδι. Αλλά όχι ότι πείραξε εμάς και άλλαξε τόσο πολύ το ίδιο το παιχνίδι. Είναι σίγουρο ότι έδωσε σε αυτούς διαφορετική δυναμική να κάνουν κάτι στη συνέχεια του αγώνα».

Από τους διεθνείς στο πάνελ βρέθηκε ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος ανέφερε: «Το κλίμα είναι πολύ καλό. Είμαστε ενωμένοι και έτοιμοι. Σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο ματς, αλλά είμαστε έτοιμοι. Να μην επαναλάβουμε τα εύκολα λάθη που εκμεταλλεύτηκε ο αντίπαλος. Να έχουμε περισσότερη ηρεμία στο δικό μας παιχνίδι και να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που θα έχουμε».