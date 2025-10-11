Super League 2: Απώλειες για Καλαμάτα και Νίκη Βόλου

Έχοντας από ένα καλό ημίχρονο, Μαρκό και Ελλάς Σύρου αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στο Μαρκόπουλο, σε αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική του Β΄ ομίλου στη Super League 2.

Οι νησιώτες προηγήθηκαν στο 11ο λεπτό με τον Βερνάρδο, αλλά ο πολύπειρος Σεμπά ισοφάρισε για την ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου στο ξεκίνημα της επανάληψης.

Το 1-1 έμεινε μέχρι τέλους, με τη Μαρκό να χάνει την ευκαιρία να ανέβει – έστω προσωρινά – στη δεύτερη θέση και τους Συριανούς να προσθέτουν έναν ακόμη πολύτιμο βαθμό στην ιστορική φετινή σεζόν τους.

Νωρίτερα, η Καλαμάτα παραχώρησε ισοπαλία με 1-1 στο Αιγάλεω, στην πρώτη φετινή απώλεια βαθμών της. Η «Μαύρη Θύελλα» προηγήθηκε στο 38’ με τον Παμλίδη, για να ισοφαρίσει το «Σίτι» στο 81’ με τον Κωστέα.

Την Κυριακή, Καλλιθέα και Πανιώνιος θα έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν την κορυφή υποδεχόμενοι Ολυμπιακό Β΄ και Ηλιούπολη αντίστοιχα, ενώ Παναργειακός και Χανιά θα ψάξουν στο Άργος το πρώτο φετινό τους «τρίποντο».

Στον Α΄ όμιλο, χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στη Χαλάστρα ανάμεσα στον Καμπανιακό και τον Νέστο Χρυσούπολης, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Α’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2.

Οι ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1, σε παιχνίδι στο οποίο τα πάντα συνέβησαν στο δεύτερο ημίχρονο. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με πέναλτι του Κωστίκα στο 66ο λεπτό, για να ισοφαρίσουν οι Θεσσαλονικείς με σουτ του Ανανιάδη στο 84’. Έτσι, οι δυο ομάδες παραμένουν ισόβαθμες έχοντας από 4 βαθμούς μετά από πέντε αγώνες.

Νωρίτερα, ο Αστέρας Τρίπολης υποχρέωσε τη Νίκη Βόλου στην πρώτη απώλεια βαθμών κερδίζοντάς τη με 3-1 (43’ αυτ. Γκοντέλιο, 64’ Τσιντέρα Όκο, 81’ Γραμμένος – 21’ Λουκίνας) στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», με ανατροπή στο σκορ.

Το αποτέλεσμα έδωσε στον Ηρακλή τη δυνατότητα να ανέβει στην κορυφή, καθώς οι «κυανόλευκοι» πέρασαν επιβλητικά από την Ευκαρπία κερδίζοντας με 4-1 τον Μακεδονικό (73’ Αμανατίδης – 45’+1’, 55’ Μαχαίρας, 51’ Κυνηγόπουλος, 76’ Εραμούσπε).

Αύριο (Κυριακή 12/10), ο ΠΑΣ Γιάννινα φιλοξενεί στους «Ζωσιμάδες» την Αναγέννηση Καρδίτσας ενώ στο «Ανθή Καραγιάννη» η Καβάλα υποδέχεται τον ΠΑΟΚ Β΄.