Η στροφή της Ρεάλ σε παίκτες με μηδενικό κόστος 

Μόνος εναντίον όλων… Μετά το μποϊκοτάζ της Χρυσής Μπάλας, ο Φλορεντίνο Πέρεθ εγκαταλείφθηκε αυτή την εβδομάδα από τον Ζοάν Λαπόρτα, τον τελευταίο σύμμαχό του στο πρότζεκτ της Ευρωπαϊκής Σούπερ Λιγκ.

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα άνοιξε την πόρτα για προσέγγιση με την EFC (πρώην ECA) και την UEFA, ενώ ο ισπανικός τύπος πρόσθεσε ότι θέλει επίσης να εγκαταλείψει το σχέδιο της Σούπερ Λιγκ, αλλά δεν μπορεί να το ανακοινώσει δημόσια καθώς κινδυνεύει με οικονομικές κυρώσεις.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει σταθερός προς το παρόν, ακόμα κι αν είναι ο τελευταίος που πιστεύει σε αυτό το εγχείρημα. Στην άλλη πλευρά των Πυρηναίων εκτιμάται ότι έχει χάσει τη μάχη με την UEFA, ωστόσο αυτή δεν είναι η μόνη ανησυχία του προέδρου των «Μερένγκες».

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ γνωρίζει καλά ότι η Ρεάλ δεν είναι δυνατή σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού. Ο Τσάμπι Αλόνσο είχε ζητήσει έναν επιπλέον αμυντικό κι έναν μέσο αυτό το καλοκαίρι. Δεν τους πήρε, αλλά λίγους μήνες αργότερα η διοίκηση είναι έτοιμη να του προσφέρει τουλάχιστον μία από τις πολυπόθητες μεταγραφές του.

Η Marca ανέφερε ότι στόχος της «Βασίλισσας» είναι να αποκτήσει έναν αμυντικό χωρίς κόστος, ιδίως για να αντικαταστήσει τους Ντέιβιντ Αλάμπα και Αντόνιο Ρούντιγκερ, οι οποίοι δεν θα ανανεώσουν τα συμβόλαιά τους.

Ο ισπανικός σύλλογος θέλει να συνεχίσει τη στρατηγική του αποκτώντας έναν παίκτη του οποίου το συμβόλαιο λήγει. Το όνομα του Ιμπραΐμα Κονατέ αναφέρεται για άλλη μια φορά, μιας και ο Γάλλος στόπερ της Λίβερπουλ θα είναι ελεύθερος στο τέλος της σεζόν και αποτελεί προτεραιότητα.

Ο Κονατέ πληροί όλες τις προϋποθέσεις, καθώς είναι σε καλή ηλικία, διαθέτει ισχυρή εμπειρία κι εξαιρετική ικανότητα. Αλλά δεν είναι ο μόνος παίκτης που στοχεύεται. Ο Νταγιότ Ουπαμεκανό, στην ίδια συμβατική κατάσταση με την Μπάγερν Μονάχου, παρακολουθείται επίσης. Κι αυτός θα είναι διαθέσιμος χωρίς κόστος, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία με τους Βαυαρούς για επέκταση συμβολαίου.

Το τρίτο όνομα που ακούγεται είναι ο Μαρκ Γκουέχι. Κοντά στη Λίβερπουλ το περασμένο καλοκαίρι, ο παίκτης της Κρίσταλ Πάλας παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για τους «Μπλάνκος», χωρίς ωστόσο να αποκλείεται εντελώς και μια εσωτερική επιλογή.

«Αυτός που δεν θα κόστιζε τίποτα δεν είναι άλλος από τον Ζοάν Μαρτίνεθ, τον κεντρικό αμυντικό του μέλλοντος, όπως πιστεύουν στη Ρεάλ», ανέφερε η Marca. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι η Ρεάλ Μαδρίτης στοχεύει πια μόνο σε παίκτες που είναι διαθέσιμοι δωρεάν, και η τάση είναι πια σαφής…

naftemporiki.gr