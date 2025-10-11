Hλιόπουλος: Για γέλια και για κλάματα όσα γίνονται εντός κι εκτός γραμμών

Την άποψή του για όσα συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο το τελευταίο διάστημα, κατέθεσε ο μεγαλομέτοχος της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος.

Με αφορμή τα όσα έγιναν στο Περιστέρι στην αναμέτρηση της Ένωσης με την Κηφισιά, ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου υπογράμμισε πως όσα συμβαίνουν είναι κωμικοτραγικά και έστειλε το μήνυμά του για την επόμενη ημέρα.

Αναλυτικά όσα ανέφερε στην εφημερίδα «Δικέφαλος»:

«Ευτυχώς που μετά από τόσα χρόνια τραγικών φαινομένων Βίας στο Ελληνικό Ποδόσφαιρο, στο Περιστέρι έγινα ο λόγος και κατάφερα απ’ ό,τι φαίνεται, έστω και προσωρινά, για λίγες μέρες, να αλλάξει ο ορισμός «φαινόμενο βίας».

Αυτό είναι αξιοσημείωτο.! Αυτά που συμβαίνουν εντός κι εκτός γραμμών είναι για γέλια και για κλάματα. «Όποιος» σκάβει λάκκους πολύ σύντομα θα πέσει ο ίδιος μέσα. Δεν σας φοβάμαι… Θα αυτορυθμιστείτε… Και ας ήθελε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα…».