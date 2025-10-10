Logo Image

Euroleague: Πάρτι του Ολυμπιακού κόντρα στη Ντουμπάι

Οι Πειραιώτες παρά τα προβλήματά τους, έπαιξαν εξαιρετικό μπάσκετ απόψε στο ΣΕΦ κι έφτασαν άνετα στην επικράτηση με 86-67

Μπορεί να μην είχε αρκετά σημαντικά στελέχη στη διάθεσή του, ωστόσο, ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε εξαιρετικός απόψε στο ΣΕΦ και έστησε μπασκετικό πάρτι απέναντι στην Ντουμπάι, επικρατώντας με 86-67  στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής στη Euroleague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν άφησε κανένα περιθώριο στους νεοφώτιστους της διοργάνωσης και από το πρώτο δεκάλεπτο ήταν το απόλυτο αφεντικό. Έχοντας το +12 στο ημίχρονο, οι Πειραιώτες πάτησαν… γκάζι στο τρίτο δεκάλεπτο και εξαφανίστηκαν στο +19, καθαρίζοντας επί της ουσίας το ματς.

Το τέταρτο δεκάλεπτο ήταν διαδικαστικό ζήτημα και οι ”ερυθρόλευκοι” πήραν το ροζ φύλλο αγώνα με 86-67.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 25 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Τον ακολούθησαν οι Ντόρσει(14 πόντοι) και Μιλουτίνοφ με 13 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 43-31, 71-52, 86-67.

