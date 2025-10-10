ΑΕΚ: Υπέγραψε μέχρι το 2029 ο Ζίνι

Η ΑΕΚ πιστεύει πολύ στο πρότζεκτ του Ζίνι και το επιβεβαίωσε, ανακοινώνοντας το νέο συμβόλαιο του Ανγκολέζου επιθετικού, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2029 με αυξημένες αποδοχές.

Ο Αφρικανός άσος που αυτή την περίοδο είναι τραυματίας, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της ομάδας, Μάριο Ηλιόπουλο, όπου και συμφώνησαν να συνεχίσουν μαζί για τα επόμενα χρόνια.

Ο νεαρός άσος ανήκει στην Ένωση από το 2023 και μετράει μέχρι σήμερα 21 συμμετοχές με ένα γκολ και μία ασίστ με την πρώτη ομάδα, έχοντας σε αυτό το διάστημα τον περσινό δανεισμό στον Λεβαδειακό που ανέβασε την αξία του, πραγματοποιώντας μία εξαιρετική σεζόν.