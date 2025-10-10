Μεγάλη νίκη της Εθνικής Ελπίδων μέσα στη Γερμανία

Σπουδαία επικράτηση για την Εθνική Ελπίδων!

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα νίκησε την Γερμανία εκτός έδρας με 3-2 και υποχρέωσε σε ήττα ένα σύνολο που ήταν αήττητο για τέσσερα χρόνια σε προκριματικά.

Παράλληλα η ”γαλανόλευκη” ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου για τα προκριματικά του Euro U21.

Στο 12′ ο Κωνσταντίνος Κωστούλας με κεφαλιά άνοιξε το σκορ ενώ στο 14′ ο Τζίμας πίεσε, έκλεψε την μπάλα από τον τερματοφύλακα των Γερμανών και έγραψε το 2-0.

Στο 54′ ο Νταμάρ μείωσε για τους γηπεδούχους και στο 59′ ο Ρότε έκανε το 2-2.

Στο 81′, όμως, ο Ράλλης έπιασε ένα δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, νίκησε τον αντίπαλο κίπερ και χάρισε την νίκη στην Ελλάδα.