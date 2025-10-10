Σκωτσέζικα media: Ήταν η τέλεια ληστεία

Η Σκωτία νίκησε την Ελλάδα με 3-1, σε ένα παιχνίδι που ήταν μαγική εικόνα για τους γηπεδούχους.

Μάλιστα, τα media στη Σκωτία κάνουν λόγο για… τέλεια ληστεία!

Όπως χαρακτηριστικά έγραψε η «The Scottish Sun», «θα κρεμαστεί η “Σάλτιρ” πάνω στο Άγαλμα της Ελευθερίας. Γιατί αυτή η νίκη της Σκωτίας στο “Χάμπντεν” σε έκανε να πιστέψεις ότι μερικά πράγματα απλώς ήταν γραφτό να συμβούν. Ήταν μια τραγωδία για τους Έλληνες.

Για τη Σκωτία, τίποτα λιγότερο από μια… τέλεια ληστεία. Όμως, στο τέλος αυτού του προκριματικού για το Παγκόσμιο Κύπελλο, ήταν απλώς υπέροχο να βλέπεις μια ομάδα της Σκωτίας να κερδίζει για μια φορά ένα παιχνίδι που πραγματικά θα έπρεπε να είχε χάσει».

Το BBC, ανέφερε: «Στους κόσμους της φυσικής και της αστρονομίας, της βιολογίας και των μαθηματικών, της τεχνολογίας και της ιατρικής, υπάρχουν αμέτρητα θέματα που είναι εξαιρετικά δύσκολο να εξηγηθούν. Το νόημα της ζωής, οι νόμοι της γενικής σχετικότητας, η κβαντική μηχανική, το τελευταίο θεώρημα του Φερμά, όλα αυτά προκαλούν πονοκέφαλο».