Logo Image

Σκωτσέζικα media: Ήταν η τέλεια ληστεία

Αθλητικά

Σκωτσέζικα media: Ήταν η τέλεια ληστεία

ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Η Εθνική Ελλάδος έχασε άδικα από τη Σκωτία και στη Μεγάλη Βρετανία αναγνωρίζουν το... θαύμα της ομάδας του Κλαρκ

Η Σκωτία νίκησε την Ελλάδα με 3-1, σε ένα παιχνίδι που ήταν μαγική εικόνα για τους γηπεδούχους.

Μάλιστα, τα media στη Σκωτία κάνουν λόγο για… τέλεια ληστεία!

Όπως χαρακτηριστικά έγραψε η «The Scottish Sun», «θα κρεμαστεί η “Σάλτιρ” πάνω στο Άγαλμα της Ελευθερίας. Γιατί αυτή η νίκη της Σκωτίας στο “Χάμπντεν” σε έκανε να πιστέψεις ότι μερικά πράγματα απλώς ήταν γραφτό να συμβούν. Ήταν μια τραγωδία για τους Έλληνες.

Για τη Σκωτία, τίποτα λιγότερο από μια… τέλεια ληστεία. Όμως, στο τέλος αυτού του προκριματικού για το Παγκόσμιο Κύπελλο, ήταν απλώς υπέροχο να βλέπεις μια ομάδα της Σκωτίας να κερδίζει για μια φορά ένα παιχνίδι που πραγματικά θα έπρεπε να είχε χάσει».

Το BBC, ανέφερε: «Στους κόσμους της φυσικής και της αστρονομίας, της βιολογίας και των μαθηματικών, της τεχνολογίας και της ιατρικής, υπάρχουν αμέτρητα θέματα που είναι εξαιρετικά δύσκολο να εξηγηθούν. Το νόημα της ζωής, οι νόμοι της γενικής σχετικότητας, η κβαντική μηχανική, το τελευταίο θεώρημα του Φερμά, όλα αυτά προκαλούν πονοκέφαλο».

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube