Δούκας: Παίρνει σάρκα και οστά ο Βοτανικός

Αθλητικά

Φωτ. Χ/ @h_doukas

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, έκανε μια ανάρτηση σχετικά με την πρόοδο των εργασιών για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού.

Ο δήμαρχος της Αθήνας, Χάρης Δούκας, επισκέφτηκε τον χώρο του Βοτανικού, όπου γίνονται οι εργασίες για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού.

Ο κ. Δούκας ανέφερε πως το έργο παίρνει σάρκα και οστά και πως ξεκίνησαν οι πρόδρομες εργασίες για τον Ερασιτέχνη.

Η ανάρτηση

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Δούκα:

”Το όνειρο παίρνει σάρκα και οστά στον Βοτανικό!

Έπεσε η πρώτη πλάκα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Διακρίνονται ήδη οι βάσεις στήριξης για τις κερκίδες στο βορειοδυτικό τμήμα.

Μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου επισκεφθήκαμε σήμερα τον χώρο και τον ενημέρωσα αναλυτικά για τις εργασίες, οι οποίες “τρέχουν” με πυρετώδεις ρυθμούς.

Παράλληλα, ξεκίνησαν και οι πρόδρομες εργασίες για τον Ερασιτέχνη.

Προχωράμε”!

