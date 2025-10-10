Euroleague: Να νικήσει Ντουμπάι και προβλήματα θέλει ο Ολυμπιακός

Μετά την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ολυμπιακός θέλει απόψε στο ΣΕΦ (21:15) να επιστρέψει στις νίκες, υποδεχόμενος την Ντουμπάι.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει πρόβλημα στους γκαρντ, καθώς από το ματς σίγουρα θα απουσιάσουν οι Τόμας Ουόκαπ και Κίναν Έβανς, ενώ ο Εβάν Φουρνιέ είναι εξαιρετικά αμφίβολος και πιθανότατα δεν θα αγωνιστεί.

Μπαρτζώκας: Πρέπει να μείνουμε προσηλωμένοι στο πλάνο μας

Ενόψει της αποψινής αναμέτρησης ο κόουτς Μπαρτζώκας σχολίασε: «Πρόκειται για μια ομάδα με ιδιαίτερο επιθετικό ταλέντο, αλλά χωρίς την αντίστοιχη προσήλωση στην άμυνα. Είναι από τις καλύτερες στο iso, στο “ένας εναντίον ενός” σε σετ παιχνίδι και παίζει διαφορετικό στυλ μπάσκετ από εμάς.

Πρέπει να μείνουμε προσηλωμένοι στο πλάνο μας και να μην παρασυρθούμε στον δικό τους ρυθμό, που είναι πιο “πάνω-κάτω”. Η δική μας προσέγγιση πρέπει να περιλαμβάνει καλή άμυνα, έλεγχο του ρυθμού και σωστές εκτελέσεις, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Είναι ένα δύσκολο ματς, γιατί είναι και το πρώτο παιχνίδι στην έδρα μας».