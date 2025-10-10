Logo Image

Ο Ντόνσιτς αποθέωσε τον Παναθηναϊκό

Αθλητικά

Ο Ντόνσιτς αποθέωσε τον Παναθηναϊκό

Jerome Miron-Imagn Images

Ο σλοβένος σούπερ σταρ έβγαλε το καπέλο στον ελληνικό σύλλογο για τους οπαδούς του

Ο Λούκα Ντόνσιτς μπορεί εδώ και χρόνια να διαπρέπει στο NBA με τη φανέλα των Mavericks και των Lakers, ωστόσο τα πρώτα του μπασκετικά βήματα τα έκανε στην Ευρώπη και τη Euroleague.

Ο σλοβένος σούπερ σταρ, σε συνέντευξη που παραχώρησε, έβγαλε το καπέλο στον Παναθηναϊκό για την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι οπαδοί του στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Μάλιστα, αποκάλυψε πως δεν μπορούσε να ακούσει ούτε τους συμπαίκτες του από την εκκωφαντική φασαρία.

«Η Σερβία, η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν την καλύτερη ατμόσφαιρα. Το πιο καυτό κοινό που έπαιξα είναι του Παναθηναϊκού. Δεν μπορούσα να ακούσω τους συμπαίκτες μου. Άρχισε το ματς και χάναμε 20-0», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube