Ο Ντόνσιτς αποθέωσε τον Παναθηναϊκό

Ο Λούκα Ντόνσιτς μπορεί εδώ και χρόνια να διαπρέπει στο NBA με τη φανέλα των Mavericks και των Lakers, ωστόσο τα πρώτα του μπασκετικά βήματα τα έκανε στην Ευρώπη και τη Euroleague.

Ο σλοβένος σούπερ σταρ, σε συνέντευξη που παραχώρησε, έβγαλε το καπέλο στον Παναθηναϊκό για την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι οπαδοί του στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Μάλιστα, αποκάλυψε πως δεν μπορούσε να ακούσει ούτε τους συμπαίκτες του από την εκκωφαντική φασαρία.

«Η Σερβία, η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν την καλύτερη ατμόσφαιρα. Το πιο καυτό κοινό που έπαιξα είναι του Παναθηναϊκού. Δεν μπορούσα να ακούσω τους συμπαίκτες μου. Άρχισε το ματς και χάναμε 20-0», ανέφερε χαρακτηριστικά.