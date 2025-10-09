Δώρα της Εθνικής και ήττα στη Γλασκώβη

Ένα άνευ προηγούμενου ποδοσφαιρικό χαρακίρι έκανε απόψε η Εθνική Ελλάδος που ηττήθηκε από την Σκωτία με 3-1 στη Γλασκώβη και πλέον βρίσκεται στο -4 (7-3) από την πρώτη και την δεύτερη θέση, από τους Δανούς και τους Βρετανούς στον όμιλο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στο πρώτο μέρος το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε τον απόλυτο έλεγχο της μπάλας μέσα από την κυκλοφορία αυτής(60%-40%) και την πίεση που ασκούσε όταν έχανε την κατοχή. Η Εθνική Ελλάδος, όμως, δεν κατάφερε να μετουσιώσει την υπεροχή της σε ποιοτικές τελικές προσπάθειες. Ένα σουτ του Παυλίδη στο 34′ εκτός περιοχής ήταν η μόνη αξιοσημείωτη προσπάθεια, με την πιο μεγάλη στιγμή να έρχεται σε φάση που δεν έγινε σουτ. Στην αρχή της αναμέτρησης ο Μπακασέτας γύρισε από αριστερά και ο Παυλίδης σε κενό τέρμα, άργησε να κινηθεί προς την μπάλα και δεν πρόλαβε να μπει στην πορεία της για να σκοράρει ένα από τα πιο εύκολα γκολ της καριέρας του.

Στο δεύτερο η Ελλάδα συνέχισε να πιέζει, απείλησε με τον Παυλίδη και τον Μασούρα και τελικά πήρε αυτό που άξιζε στο 62′ με σουτ του Τσιμίκα μέσα από την περιοχή.

Αυτό το γκολ αντί να φέρει άνεμο νίκης στην Ελλάδα, δημιούργησε μία άνευ προηγούμενου… κατάρρευση στην άμυνα και η Σκωτία από δύο στατικές φάσεις, βρέθηκε από το πουθενά να ανατρέψει την κατάσταση.

Ο Κρίστι στο 64′ και ο Φέργκιουσον στο 80′ εκμεταλλεύθηκαν την αδράνεια της ”γαλανόλευκης” και από κοντά νίκησαν τον Τζολάκη.

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχασε μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει με κεφαλιά του Κωνσταντέλια αλλά η μεγάλη γκάφα του Τζολάκη που έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του στις καθυστερήσεις, έδωσε την ευκαιρία στον Ντιουκς να διαμορφώσει το τελικό 3-1.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, το βράδυ της Κυριακής στη Κοπεγχάγη, η Ελλάδα θέλει μόνο νίκη απέναντι στη Δανία.