Ευρωλίγκα: Από μηχανής θεός ο Ναν

Ο Παναθηναϊκός νίκησε την Μπασκόνια στη Βιτόρια με 86-84 για την 3η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, σημείωσε τη δεύτερη επιτυχία του στην εφετινή διοργάνωση και άφησε τους Βάσκους με τρεις ήττες σε τρία παιχνίδια.

Ταυτόχρονα, έφυγε νικητής από την ισπανική πόληύστερα από 3.123 ημέρες (!) ή, διαφορετικά, για πρώτη φορά μετά τις 23 Μαρτίου 2017! Οι «πράσινοι» ήταν ανώτεροι στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης αλλά έδωσαν δικαιώματα στην τελευταία περίοδο και χρειάστηκε το buzzer-beater του «καυτού» Ναν για να φύγουν νικητές από την «Μπουέσα Αρένα».

Ο σούπερ σταρ του «τριφυλλιού» σημείωσε 30 πόντους και ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου. Και όμως, όταν με τη λήξη του τρίτου δεκάλεπτου ο Παναθηναϊκός ήταν μπροστά με διαφορά 15 πόντων, ουδείς μπορούσε να προβλέψει ότι ο νικητής θα κρινόταν οριακά.

Οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 71-76 στο 35΄45΄΄, αλλά ο Ναν με δύο καλάθια έγραψε το 73-80 στα 2΄46΄΄πριν από το τέλος και ο Γκραντ αύξησε τη διαφορά (73-82). Με (2/2) βολές του Ντιαλό και τρίποντο του Χάουαρντ οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 78-82 στα 1΄76΄΄.

Ο Ναν έγραψε το 78-84, αλλά με τρίποντο του Καμπαρό και τρεις πόντους του Φόρεστ (1/2 βολές και καλάθι μετά το επιθετικό ριμπάουντ) η Μπασκόνια ισοφάρισε, για να της δώσει τη χαριστική βολή ο Αμερικανός βάζοντας ένα απίθανο σουτ, με δύο αμυντικούς πάνω του.