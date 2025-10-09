Ο Ροβάνπερα αφήνει το WRC για τη Super Formula 

Ο Κάλε Ροβάνπερα δεν θα λάβει μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC) του 2026.

Ο Φιλανδός επιβεβαίωσε τα σχέδιά του να αποχωρήσει από το WRC για να τρέξει στη μεγάλη κατηγορία μονοθέσιων της Ιαπωνίας, τη Super Formula.

Έτσι, η καριέρα του 25χρονου οδηγού στο WRC ολοκληρώνεται στο τέλος της τρέχουσας σεζόν, κατά την οποία έχει πανηγυρίσει μέχρι στιγμής δύο τίτλους, 17 νίκες σε αγώνες και μια σειρά από ρεκόρ.

Σε ηλικία 21 ετών και 289 ημερών έγινε ο νεότερος οδηγός που πήρε νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, καταρρίπτοντας την επίδοση του επικεφαλής της ομάδας του, Γιάρι-Μάτι Λάτβαλα, ο οποίος τα είχε καταφέρει σε ηλικία 22 ετών και 313 ημερών.