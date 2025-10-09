Πέθανε ο προπονητής της Μπόκα Τζούνιορς

Η Μπόκα Τζούνιορς ανακοίνωσε τον θάνατο του προπονητή της, Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο. Ο 69χρονος παλαίμαχος διεθνής Αργεντινός, ο οποίος αγωνίστηκε 17 φορές για την Εθνική, είχε αποχωρήσει από την ομάδα τις τελευταίες ημέρες λόγω προβλημάτων υγείας.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έπασχε από ουρολοίμωξη, αφού είχε ήδη δώσει μάχη με τον καρκίνο του προστάτη το 2017.

Επιστρέφοντας στην Μπόκα το καλοκαίρι του 2025 μετά από δύο σύντομες θητείες, όπου κέρδισε το Κόπα Λιμπερταδόρες το 2007, ήθελε να επαναφέρει τους «Χεϊνέσες» στην παλιά δόξα τους. Δυστυχώς, η αποστολή διακόπηκε απότομα, αλλά ο σύλλογος ξέρει τι του οφείλει.

«Ο Μιγκέλ αφήνει ένα ανεξίτηλο σημάδι στον οργανισμό μας και θα είναι πάντα ένα παράδειγμα χαράς, ζεστασιάς και αφοσίωσης», ανέφερε -μεταξύ άλλων- η ανακοίνωση της ομάδας.

Ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε μόνο σε έναν σύλλογο, την Εστουδιάντες από το 1975 έως το 1988, άφησε το σημάδι του όπου πήγε ως προπονητής.

Παραδόξως, ανάμεσα στις 26 προπονητικές θητείες του σε 36 χρόνια, ο Ρούσο απέδειξε την ανθεκτικότητά του πέρα από τα σύνορα της Αργεντινής, όταν, το 2017, κέρδισε το πρωτάθλημα Κολομβίας στο τιμόνι της Μιλιονάριος την επόμενη μέρα μετά την υποβολή του σε χημειοθεραπεία.

