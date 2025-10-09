Η Ferrari αποκάλυψε το νέο στρατηγικό της σχέδιο: μερίσματα άνω των 3 δισ. ως το 2031

Η Ferrari σήκωσε την αυλαία για το μέλλον της στην Ημέρα Κεφαλαιαγοράς, παρουσιάζοντας ένα στρατηγικό σχέδιο έως το 2030 που εξισορροπεί την τεχνολογική καινοτομία, την αφοσίωση στο αγωνιστικό της DNA και την περιβαλλοντική ευθύνη.

Από οικονομικής άποψης, στο Στρατηγικό της Σχέδιο για το 2030, η ομάδα στοχεύει στην επίτευξη καθαρών εσόδων περίπου 9 δισεκατομμυρίων ευρώ, με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 5% και κύριο γνώμονα τα σπορ αυτοκίνητα και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τα οχήματα, υποστηριζόμενη από την ορατότητα που εγγυάται το βιβλίο παραγγελιών της.

Η αύξηση των εσόδων οφείλεται στον εμπλουτισμό του μείγματος προϊόντων με προσαρμογές, εστιάζοντας πάντα στη μακροπρόθεσμη καινοτομία προϊόντων, με σωρευτικές επενδύσεις 4,7 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά τη διάρκεια του σχεδίου, με ένα σημαντικό μέρος αφιερωμένο στην επόμενη γενιά σπορ αυτοκινήτων.

Τα έσοδα από τις δραστηριότητες αγώνων και Lifestyle θα συμβάλουν επίσης θετικά στην απόδοση. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBIT) θα φτάσουν τουλάχιστον τα 2,75 δισεκατομμύρια ευρώ το 2030, με περιθώριο τουλάχιστον 30%, χάρη στο ισχυρό μείγμα προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων περιορισμένης έκδοσης.

Η Ferrari έχει επίσης αναθεωρήσει προς τα πάνω τους οικονομικούς στόχους της για το 2025, υπερβαίνοντας τους στόχους κερδοφορίας του στρατηγικού σχεδίου του 2026 ένα χρόνο νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα.

Τα έσοδα αναμένεται να ξεπεράσουν τα 7,1 δισεκατομμύρια ευρώ, τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων να υπερβούν τα 2,7 δισεκατομμύρια και το χρηματοοικονομικό χρέος να ξεπεράσει το 1,30 δισεκατομμύρια.

Η Ferrari θα προτείνει επίσης αύξηση στην αμοιβή των μετόχων (η κύρια παραμένει η Exor, η εταιρεία χαρτοφυλακίου Agnelli-Elkann και πλειοψηφικός μέτοχος της Juventus, μεταξύ άλλων), με αύξηση στην πληρωμή μερίσματος στο 40% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών από το οικονομικό έτος 2025.

Αυτό θα οδηγήσει σε σωρευτικό μέρισμα περίπου 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ από το 2027 έως το 2031, και ένα νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών περίπου 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα εφαρμοστεί από το 2026 μέχρι το τέλος του σχεδίου, σύμφωνα με την τάση δημιουργίας ελεύθερων ταμειακών ροών στη βιομηχανία.

naftemporiki.gr